Bifflandet Brasil har eksportert bedervet kjøtt

Som verdens største eksportør av biff og kyllingkjøtt, er Brasil avhengig av at kjøttetende kunder i 150 land har tillit til produktene deres.

Bestakk helseinspektører

Men før helgen rullet brasiliansk politi opp en korrupsjonsskandale som skal ha pågått i kjøttindustrien over flere år.

Ifølge politiet har kjøttprodusenter i en årrekke bestukket helseinspektører for å få bedervet kjøtt godkjent for eksport.

Fredag gikk politiet til aksjon mot en rekke produksjonslokaler i landet. 30 personer ble arrestert og 27 andre er etterlyst.

En stor kyllingfarm og to slakterier ble stengt med øyeblikkelig virkning.

Hastemøte

President Michel Temer hasteinnkalte representanter fra kjøttindustrien og ambassadører fra flere land til et oppklaringsmøte søndag.

Temer ville med møtet prøve å forsikre kundene om at det fortsatt er trygt å spise brasiliansk kjøtt.

Den brasilianske kjøtteksporten bidrar årlig med 12 milliarder dollar, og er en kjærkommen inntektskilde for landet som kan notere seg to år med økonomisk tilbakegang.

Luis Eduardo Rangel fra jordbruksdepartementet hevdet på møtet at det dårlige kjøttet ikke utgjør noen helserisiko.

– Dette er bekymringsfullt fra et korrupsjons- og kriminalitetsperspektiv. Men fra et helseperspektiv er vi trygge på at hygieneforholdene ikke utgjør en fare for kundene, sa Rangel.

– Man tuller ikke med mat

Diplomater fra Europa, USA, Kina og flere andre land deltok på søndagens møte.

Den sveitsiske ambassadøren til Brasil André Regli uttrykte bekymring for avsløringene.

– Du kan ikke tulle rundt med maten, sa Regli.

EU har sendt to brev til brasilianske myndigheter hvor de krever svar på en rekke spørsmål rundt kjøttskandalen. USA, som nylig har startet kjøttimport fra Brasil, sier de overvåker situasjonen, men at de tror kontrollrutinene ved grensen vil fange opp eventuelle uregelmessigheter ved kjøttkvaliteten.

Internt i Brasil forsøker nå kjøttindustrien også å overbevise sine nasjonale kunder om at kjøttet fortsatt er trygt.

Brasils to største kjøttprodusenter kjørte i helga i gang en reklamekampanje hvor de bedyret at de ikke selger råtten biff.

NRK har vært i kontakt med Mattilsynet, men de undersøker nå saken og vil komme tilbake med mer informasjon.