Biden vil trolig stenge ned Det hvite hus

Mens president Donald Trump har fått mye oppmerksomhet og kritikk for sin håndtering av koronapandemien, som har ført til nærmest kollaps i sykehuskapasiteten og over to amerikanere som dør i minuttet, så har hans etterfølger Joe Biden sagt at han vil bruke all sin tid på å bekjempe den.

Ifølge nettstedet Axios vil han begynne med å rundvaske, desinfisere og tømme Det hvite hus.

Så få som mulig

Trump harselerte mye med Biden sin forsiktighet under valgkampen og gjorde narr av hans bruk av munnbind og hvordan han jobbet hjemmefra istedenfor å drive tradisjonell valgkamp.

Resultatet var at Trump sine møter i Det hvite hus flere ganger har blitt sett på som superspreder-arrangementer. Derfor sier kilder nær Biden at han vil sende de fleste av sine medarbeider hjem og ikke la dem jobbe fra Det hvite hus.

Kun de mest nødvendige vil daglig være til stede, og en kilde nær den kommende presidenten mener det nærmest vil være et spøkelseshus.

Biden selv vil, tradisjonen tro, overnatte etter innsettelsen på Blair House, som er Det hvite hus sitt gjestehus på andre siden av Pennsylvania Avenue. Her bodde og jobbet blant andre Harry Truman mens han var president og Det hvite hus ble renovert fra 1948–1952.

Biden vil trolig ikke bo like lenge som Truman her, men flytte inn relativt raskt.

100 millioner vaksiner

Det er stor frykt for at situasjonen i USA vil bli enda verre enn den er i dag utover vinteren. Biden har derfor lovet å vaksinere 100 millioner i løpet av sine 100 første dager som president, skriver New York Times. Han kaller det også en «nasjonal prioritet» gjenåpne skolene.

Biden har omtalt distribusjonen av vaksine som en av de vanskeligste og dyreste utfordringene i USAs historie. Han understreket at Kongressen har et ansvar for å handle.

– Det er en reell sjanse for at innsatsen vil miste fart og stanse. Kongressen må gjøre ferdig det tverrpolitiske arbeidet som er i gang, ellers vil millioner av amerikanere måtte vente flere måneder lenger for å få vaksine, sa han.

Det er ventet at Pfizer og Biontechs koronavaksine vil bli hastegodkjent av amerikanske myndigheter kanskje allerede i morgen torsdag.

Rekordhøyt

Smittespredningen ligger nå på et rekordhøyt nivå i USA, og gjennomsnittet er på over 200.000 nye tilfeller per dag. Det daglige dødstallet ligger på rundt 2.200 i snitt, noe som er på linje med toppnivået i april.

Samtidig som Biden la fram sin plan, signerte president Donald Trump et dekret som er ment å sikre at amerikanske borgere skal få koronavaksine først.

Det er imidlertid usikkert hvordan dekretet skal håndheves, ettersom legemiddelselskapene allerede har inngått avtaler med både europeiske myndigheter og land i andre deler av verden.

Trumps regjering har sikret seg 100 millioner vaksinedoser fra Pfizer og hadde i kontrakten en mulighet til å sikre seg mye mer. I sommer valgte imidlertid Det hvite hus å ikke benytte seg av en opsjon på levering av ytterligere 100 millioner doser for leveranse i andre kvartal i 2021, opplyser APs kilder.