Går mot kollaps i sykehuskapasiteten i USA

Amerikanske sykehus fylles igjen opp av koronapasienter. Siden 1. november har antallet amerikanere innlagt på sykehus med covid-19, doblet seg.

Siden 1. oktober er tallet triplet, ifølge The Atlantic.

Men tross rekordhøye sykehusinnleggelser, er gapet mellom antallet sykehusinnleggelser og antallet korona-diagnoser så stort at det avslører at kapasiteten til sykehusene er sprengt.

Antallet sykehusinnleggelser er i ferd med å krympe i forhold til det totale antallet smittede. Det betyr ikke at landets testkapasitet har økt, skriver The Atlantic. Det betyr at kapasiteten på sykehusene ikke er stor nok.

En pasient fraktes inn på sykehuset i storbyen New York. Foto: Carlo Allegri / Reuters

Verste uka så langt

For mens antallet covid-19 tester har økt med en tredjedel sammenlignet med oktober, har antallet syke doblet seg. Det betyr at man oppdager flere mer alvorlige tilfeller av koronaviruset, ifølge The Atlantic.

Og at sykehusene i USA nå må prioritere hardere hvem som skal legges inn på sykehus.

Også Washington Post skriver at økningen i sykehusinnleggelser i høst betyr at det ikke er testingen av personer med milde eller ingen symptomer som har økt. Den vitner om at flere alvorlige tilfeller av koronaviruset oppdages.

Den første uka i desember har vært blant de verste i USA så langt i pandemien, skriver New York Times.

På fire dager har 10.000 amerikanere dødd av viruset. Og etter at thanksgiving-helgen har kommet og gått, ventes det nå flere dystre rekorder, skriver CNN.

– Reisingen forbundet med thanksgiving, å samles i sosiale og familiære sammenhenger med folk innendørs, av og til maske. Det kan nå toppen om to eller tre uker, sa USAs øverste koronalege Anthony Fauci til nyhetsstedet fredag kveld.

En sykepleier ikledd fullt smittevernutstyr i delstaten Missouri gjør seg klar for vakten. Foto: Jeff Roberson / AP

Underliggende sykdommer bak mange dødsfall

På onsdag nådde landet en morbid rekord. Det var, ifølge The Atlantic, første gang mer enn 100.000 var innlagt med koronaviruset i USA.

Ifølge New York Times' koronaoversikt har totalt 14,4 millioner amerikanere fått påvist koronaviruset. 101.276 mennesker er innlagt på sykehus per 4. desember – en økning på 28 prosent de siste 14 dagene.

Blant de nesten 280.000 døde amerikanerne har flere underliggende sykdommer, ifølge New York Times. Og 40 prosent av dødsfallene i USA siden sommeren har skjedd på sykehjem.

I den mest folkerike delstaten California vurderes det nå å iverksette enda strengere tiltak for å skjerme sykehusene. To tredjedeler av intensivsengeplassene skal være i bruk i delstaten.

I Sør-Dakota har et nettverk av 37 sykehus sendt hjem pasienter med oksygentanker for å ha sykehussenger tilgjengelig for enda sykere pasienter.