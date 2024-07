Presidenten vil presentere planen senere i dag i forbindelse med en tale i Austin, Texas.

– Denne nasjonen ble grunnlagt på det enkle prinsippet; ingen er over loven. Ikke presidenten i Amerikas forente stater. Ikke en dommer i høyestrett i Amerikas forente stater. Ingen! skriver president Joe Biden i en kronikk i avisen The Washington Post.

– Det som nå skjer, er ikke normalt og undergraver publikums tillit til høyesteretts avgjørelser, inkludert det som betydning for den personlige friheten. Vi står nå ved et veiskille, skriver presidenten.

Reformplanene kommer etter en rekke kontroversielle avgjørelser.

Domstolen fjernet for to år siden den føderale retten til selvbestemt abort og allerede da varslet Biden behovet for endring.

Vil ha maks 18 år for en dommer

Ifølge de første nyhetsmeldingene ønsker Biden begrensinger på hvor lenge en dommer i den øverste domstolen kan sitte.

En tjenesteperiode på 18 år er forslaget, med en ny dommer utnevnt annen hvert år, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Høyesterett består av ni dommere. Fem av dem er utpekt av republikanske presidenter, hvorav tre av Donald Trump.

Slik høyesterett fungerer i dag blir dommerne utpekt av presidenten og godkjent av Senatet, etter en offentlig høring. Dommerne sitter på livstid eller til de velger å gå av selv.

– Dette vil redusere muligheten for at en enkelt president urettmessig vil kunne påvirke generasjoner fremover, skriver den nåværende presidenten.

Den nåværende høyestrett har også blokkert flere deler av Bidens politiske agenda, blant annet i saker som handler om immigrasjon, studielån, vaksinekrav og klimapolitikk.

Skandaler i kø

Det er også behov for et bindene etisk regelverk, ifølge Det hvite hus. Dette kommer etter flere skandaler knyttet til enkelte av dommerne.

I motsetning til andre medlemmer av USAs føderale rettsvesen, er ikke dommerne i høyesteretts bundet til noen etiske retningslinjer.

Dommerne er forpliktet til å oppgi inntekter utenfor jobben samt enkelte gaver, men mat og annen «personlig gjestfrihet» som overnatting i en persons bolig er generelt unntatt denne regelen.

Vil omgjøre presidentimmuniteten

Biden-administrasjonen ser også på en grunnlovsendring for å reversere høyesteretts nylige kjennelse rundt presidentimmunitet.

I tillegg foreslår han en grunnlovsendring for å fjerne den brede immuniteten til presidenter, et forsøk på å omgjøre domstolens nylige kjennelse som støttet Trumps påstander om omfanget av immuniteten.

USAs høyesterett besluttet i juli at Trump, som står overfor en rekke rettssaker, ikke kan tiltales for handlinger han gjorde som president, kun som privatperson.

Vanskelig å få vedtatt

Endringer av domstolen betinger at et flertall i Kongressen stemmer for. Og slik den amerikanske nasjonalforsamlingen er satt sammen nå, er det lite sannsynlig at lovendringer vil bli vedtatt.