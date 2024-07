Det er siste dag før sommarferien i den amerikanske Høgsteretten.

Dei ni dommarane samla seg måndag, eigentleg ein dag på overtid, for å drøfte om tidlegare president Donald Trump (78) kan straffeforfølgast for ei rekke tiltalepunkt mot seg.

På ettermiddagen var svaret klart, med seks mot tre stemmer: tidlegare presidentar i USA har delvis rett på immunitet for sine handlingar medan dei sit i Det kvite huset.

– Ein tidlegare president har rett på fullstendig immunitet mot kriminell straffeforfølging for handlingar innanfor hans konklusive og preklusive grunnlovsfesta autoritet, heiter det i rettsavgjerda.

Eigentleg skulle dommarane ha konkludert innan slutten av juni. Dermed kjem utsegna ein dag på overtid. Foto: Mark Schiefelbein / AP

– Han har rett til, iallfall i utgangspunktet, immunitet mot straffeforfølging for alle sine offisielle handlingar. Det er ingen immunitet for uoffisielle handlingar.

Trump er føderalt tiltalt på fire punkt for forsøk på å endre valresultatet og å hindre godkjenning av resultatet i 2020.

Då stemte fleirtalet i USA på Joe Biden som sin neste president. Trump nektar for straffskuld i saka.

Måndag ettermiddag skreiv Trump på sitt sosiale medium Truth Social:

– Stor siger for vår grunnlov og vårt demokrati. Stolt av å vere amerikanar!

Påverkar rettssaka i delstaten Georgia

Høgsterettsdommarane seier vidare at det blir opp til dei lågare domstolane å bestemme om to av Trump sine handlingar var offisielle eller ikkje, ifølge BBC.

Det gjeld forsøka som påtalemakta hevdar fann stad,

på å overtyde toppleiarar i delstaten om at dei skulle endre talet på stemmer dei hadde fått inn, på grunn av påstandar om valfusk, og å erstatte dei sokalla «valmennene» som skulle representere stemmefordelinga i staten til Kongressen, slik at det blei i Trump sin favør.

Begge viser til siktingane Trump har mot seg i delstaten Georgia, der han og 18 andre blir straffeforfølgde for skuldingar om valinnblanding.

Alle nektar for straffskuld i saka.

«Ein konge som er heva over lova»

Høgsterettsdommar Sonia Sotomayor er ein av dei som stemte mot vedtaket. Ho er tydeleg om kva ho meiner:

– Skaden er gjord. Forholdet mellom presidenten og folket har endra seg ugjenkalleleg, seier ho ifølge CNN.

– Kvar gong presidenten brukar si offisielle makt, er presidenten no ein konge som er heva over lova.

Høgsteretten har seks konservative dommarar, blant dei tre som Trump sjølv utnemnde, og tre liberale. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Høgsterettsjustitiarius John Roberts meiner på si side at presidenten «ikkje er heva over lova».

– Presidenten har ikkje noko immunitet for sine uoffisielle handlingar, og ikkje alt presidenten gjer er offisielt.

– Men kongressen kan ikkje kriminalisere presidenten sin oppførsel når han utøver sitt ansvar.

Meiner det opnar for framtidig «utpressing»

Rettsprosessen har vore på pause medan Høgsteretten drøfta om Trump skulle få immunitet.

Trump har kravd å bli immun mot straffeforfølging fordi han var president då han utførte handlingane som tiltalen sikter til, skriv Reuters.

Eit sentralt spørsmål i Høgsteretten sin diskusjon har dermed vore om Trump gjorde desse som ein offentleg eller privat figur.

No har dommarane bestemt at dei handlingane han gjorde som ein offentleg figur, ikkje kan bli straffeforfølgde, men at dei han gjorde som privatperson er det.

Uansett utfall, har Høgsteretten si behandling av saka utsett startdatoen til rettssaka om valinnblanding. Foto: Julio Cortez / AP

Advokatane til Trump har tidlegare sagt at utan immunitet, vil alle framtidige presidentar vere sårbare for «utpressing» etter å ha forlate Det kvite huset, ifølge CNN.

Spesialetterforskar Jack Smith har stått ved sitt prinsipp om at ingen bør vere immune mot konsekvensar for handlingane sine, uansett kva for verv dei har.

Fleirtalet blant det amerikanske folket er einige, seier ei meiningsmåling frå Marquette Law School.

Då svarte 60 prosent at Trump ikkje burde vere immun for straffeforfølging, sjølv om handlingane det dreier seg om var «offisielle».

Venta, men vesentleg

Ein ankedomstol i DC vedtok einstemmig i februar å avvise kravet til Trump.

No som Høgsteretten har gjort om denne avgjerda, har valet mykje å seie for vegen vidare, både i denne og dei andre sakene Trump står i.

Det er uansett usannsynleg at partane rekk å gjennomføre ei rettssak før valet i november, ifølge Reuters.

Eigentleg skulle saka opp 4. mars i år. Den har ikkje enno fått ein ny dato.

Eitt av punkta i tiltalen har ei strafferamme på opptil 20 år i fengsel.

Han har allereie blitt den første tidlegare amerikanske presidenten som er funnen skuldig i ei amerikansk straffesak.