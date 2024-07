– Fundamentet i USA er at det er likskap for lova. Det er ingen kongar i USA, sa den amerikanske presidenten i ein tale natt til tysdag.

Biden kritiserte USAs høgsterett som måndag la fram at tidlegare president Donald Trump ikkje kan verte straffeforfølgt for offisielle handlingar han utførte i presidentperioden sin.

Det betyr at Trump ikkje kan straffast for utspel på sosiale medium og i talar som kan ha oppfordra til kongresstorminga 6. januar 2021.

Men det er ingen immunitet for handlingar Trump har gjort som privatperson.

Donald Trump er skulda for å ha oppfordra til storminga av Kongressen der fem menneske mista livet. Det er ei av fire rettssaker mot Trump i år. Foto: STRINGER / Reuters

Biden åtvara om høgsteretten si kjenning om presidentimmunitet og kalla det for ein «farleg presedens». Han trur at den tidlegare presidenten vil utnytte immuniteten om han vert vald igjen.

– No står kvar ein president, inkludert Donald Trump, fritt til å ignorere lova, sa Biden frå Det kvite huset.

Sjølv hylla Trump avgjerda som ein «stor siger for demokratiet» måndag kveld.

– Den mørkaste dagen

– For fire år sidan sende forgjengaren min ein valdeleg mobb til hovudstaden vår for å stoppe ei fredeleg maktoverlevering, sa Biden i natt.

Han refererte til storminga av Kongressen i 2021, som Trump har vorte skulda for å ha oppfordra til. Høgsterett slo fast at talen til Trump og aktivitetane hans på sosiale medium den dagen var offisielle handlingar.

Biden kalla denne dagen for den mørkaste dagen i USAs historie.

President Joe Biden kritiserte Høgsteretts kjenning om presidentimmunitet. Foto: Jacquelyn Martin / AP/NTB

Den føderale rettssaka om Trump sin medverknad i denne storminga vart utsett på ubestemt tid då Trump bad høgsteretten avgjere om han er immun mot føderal strafferettsforfølging i kraft av å ha vore president.

Etter at kjenninga kom i går, må dommaren i rettssaka no avgjere kva handlingar Trump gjorde som president og kva for nokre han gjorde i privat regi. Det kan ta fleire månadar å få avklart.

Konsekvensen er truleg at ingen rettssaker mot Trump vil starte før presidentvalet 5. november.

– Mannen som sende mobben til Kongressen 6. januar står ovanfor ein potensiell straff for det som skjedde den dagen. Det amerikanske folket fortener å få dette avgjort i domstolane før det komande valet, sa Biden.

Fakta om kongresstorminga Foto: SAUL LOEB / AFP Ekspander/minimer faktaboks Tusenvis av Donald Trump-tilengarar samla seg i Washington 6. januar 2021 for å protestere mot resultatet i presidentvalet og vise støtte til Trump.

I ein tale til dei gjentok Trump dei udokumenterte påstandane om omfattande valfusk og oppmuntra dei til å gå mot kongressbygninga på Capitol Hill.

Demonstrantane følgte oppfordringa og storma deretter Senatet, der senatorane var i ferd med å godkjenne valresultatet.

Rundt 2.000 demonstrantar tok seg inn i bygningane der dei folkevalde gøymde og barrikaderte seg før dei vart evakuerte.

Fem menneske døydde. Ein av demonstrantane vart skoten og drepen av vakter då ho prøvde å trenge seg inn gjennom ei barrikadert dør, og ein politimann døydde seinare av skader han fekk. Tre andre døydde i det politiet omtalar som medisinske naudhendingar.

140 politifolk vart skadde i samanstøytane.

Samstundes med storminga, tvitra Trump nok ein gong at valet var stole frå han. Han la òg ut ein video der han sa at han elska demonstrantane, men bad dei om å gå heim.

Drygt seks timar etter at dei vart evakuerte, samla kongressmedlemmane seg igjen i Senatet og Representantane sitt hus, der Bidens valsiger etter kvart – lenge på overtid – vart formelt godkjend av visepresident Mike Pence og Kongressen.

Fleire enn 720 personar er hittil tiltala etter storminga. Over 100 av dei er pågripne, og minst 25 er terrorsikta. Nærmare 70 er dømde. Kilde: NTB og AFP