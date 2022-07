– USA har ingen formalisert, nasjonal abortlov tilsvarende den vi har i Norge. I stedet er det en høyesterettsavgjørelse fra 1973 som sikrer kvinners rett til abort. Kjennelsen omtales som «Roe vs. Wade».

– En senere kjennelse slo fast at amerikanske kvinner har rett til å ta abort helt fram til fosteret er levedyktig. I USA settes denne grensen til 23. eller 24. uke i svangerskapet. I Norge godtas abort bare unntaksvis etter uke 22, og norske kvinner som vil ta abort etter uke 12, må sende søknad til en abortnemnd.

– Abortspørsmålet er svært betent i USA. Motstanden mot abort er særlig sterk i konservative delstater i sør og i Midtvesten. I mer liberale områder på øst- og vestkysten er folk i større grad for kvinners rett til abort.

– Over tid er abortspørsmålet i økende grad blitt polarisert, i likhet med mange andre politiske saker i USA.

– Meningsmålinger har over tid vist at et flertall i den amerikanske befolkningen ønsker å bevare «Roe vs. Wade».

– Tidligere president Donald Trump fikk utnevnt hele tre høyesterettsdommere, og alle disse anses som politisk konservative. Dermed fikk USAs høyesterett et konservativt flertall.

– Domstolen jobber for tiden med å vurdere en abortlov som er vedtatt i Mississippi. Den forbyr de aller fleste aborter etter 15. uke i svangerskapet. En kjennelse er ventet i sommer.

– Et utkast til kjennelse i Mississippi-saken ble lekket til nyhetsnettstedet Politico og publisert 2. mai. Utkastet tyder på at høyesterett vil godta loven i Mississippi og i praksis oppheve den føderale retten til abort som ble sikret med kjennelsen «Roe vs. Wade».

