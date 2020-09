Biden raser mot Trump etter angivelig uttalelse om falne soldater

Biden kommenterte fredag Trumps uttalelser, som han ifølge magasinet The Atlantic kom med i 2018. Presidenten har selv avvist at han har sagt dette, men magasinet viser til en rekke anonyme kilder.

De angivelige uttalelsene har fått stor oppmerksomhet i USA. Flere av de største amerikanske mediene har laget store oppslag på kritikken fra Joe Biden.

– Jeg har aldri vært så skuffet i hele min karriere over en leder som jeg har jobbet med, president eller ikke, sa Biden og la til at Trump er uegnet til å være president.

En amerikansk marineinfanterist og en liten jente på den amerikanske krigskirkegården i franske Aisne-Marne. Bildet er tatt 27. mai 2018. Flere enn 2000 falne amerikanere ligger her. Foto: Virginia Mayo / AP

– Hvis artikkelen stemmer – og det virker den til å gjøre, basert på andre ting han har sagt – rammer den hardt. Det er en skam, fortsatte Demokratenes presidentkandidat.

– Hvordan ville du følt det hvis du hadde et barn i Afghanistan nå? Hvordan ville du følt det hvis du hadde mistet en sønn eller datter, mann eller hustru, sa Biden.

Trump avviser påstandene

Donald Trump har avvist at han skal ha kommet med slike uttalelser. I en melding på Twitter hevder han at uttalelsen er fabrikkert av The Atlantic.

Under en pressekonferanse fredag sa Trump at han derimot så på falne amerikanske soldater som helter.

Ifølge The Atlantic skal Trump ha kommet med uttalelsene i Frankrike da han skulle besøke krigskirkegården Aisne-Marne, der amerikanske soldater som falt i første verdenskrig, ligger gravlagt.

Demokratenes presidentkandidat mener Trumps angivelige uttalelser om falne soldater under første verdenskrig gjør ham uegnet til å være president. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Trump skal da ha sagt at kirkegården «er fylt med tapere», ifølge fire ulike kilder som ikke ønsker å bli navngitt.

Ifølge The New York Times brukte Trump begrepene «losers» og «suckers» om de falne soldatene.

Tidligere sikkerhetsrådgiver John R. Bolton var med Trump under besøket i Frankrike. Bolton sier til The New York Times at han ikke hørte slike uttalelser fra Donald Trump.

Etter at John R. Bolton ble avsatt som sikkerhetsrådgiver har han gått ut med kraftig kritikk av Trump.