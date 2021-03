Biden holdt tale om krisepakken

President Joe Biden holdt tale til det amerikanske folket på ettårsdagen for nedstengningen som følge av koronaviruset.

– Det har vært et år med tap av liv, mange smittet, uro og mer ensomhet, sa Biden.

Han kalte det en kollektiv lidelse.

– Et år med tap av liv og levebrød for oss alle. Men i dette har vi også sett at det er viktig å finne lys i mørket, vise respekt og være takknemlig, sa han.

Over 500.000 amerikanere har mistet livet som knyttes til pandemien.

Biden vil kreve at alle delstater tilbyr vaksine til alle voksne amerikanere innen 1. mai.

Hittil er rundt 18 prosent av befolkningen i USA vaksinert, og rundt 30 millioner har testet positivt på viruset. Smittetallene peker nå nedover.

Sammen

Biden sa at han trengte hjelp fra hver eneste innbygger i USA.

– Om vi gjør dette sammen, og hjelper hverandre, så er det en god mulighet for at vi kan komme sammen i små grupper igjen. Da vil vi kunne få en fin nasjonaldag, 4. juli, sa han.

Han la til at det var en vei å komme dit.

Videre oppfordret han alle til å følge rådene fra helsemyndighetene. Fortsette å bruke munnbind, vaske hendene og vaksinere seg.

– Lytt til dr. Fauci, sa Biden.

100 dagers målet

Da Biden tok over som president var et av målene å trappe opp vaksineringen mot koronaviruset. Målet ble at minst 100 millioner vaksinesprøyter skulle være satt når han hadde vært president i 100 dager.

– I kveld kan jeg si at vi ikke bare skal nå det målet, men vi skal slå det. Vi er faktisk på vei til å nå dette på dag nummer 60 som president, sa han.

Ingen andre land i verden har gjort dette, la han til.

President Joe Biden signerte redningsplanen slik at den ble til lov og kunne settes i verk en dag tidligere enn planlagt.

Undertegnet krisepakken

Biden undertegnet krisepakken med navnet American Rescue Plan torsdag ettermiddag, en dag før det var planlagt, etter at den ble endelig vedtatt av Representantenes hus på onsdag.

Det demokratiske flertallet der måtte godkjenne pakken på ny, etter at deres demokratiske kolleger i Senatet hadde vedtatt sin versjon i helgen.

Ingen republikanere, verken i Senatet eller Representantenes hus, stemte for redningsplanen som de mente var for vidtrekkende økonomisk.

Den enorme krisepakken regnes uansett som en stor politisk seier for presidenten, som har stått på at man må våge å tenke stort i krisetider.

Biden har vist til erfaringene fra finanskrisen i 2008 og 2009.

Selv om Barack Obama som president og Biden som visepresident fikk Kongressen med på å bevilge store krisepakker for å redde både banker og bilindustri, er konklusjonen at de ikke klarte å skjerme mange nok vanlige amerikanere for finanskrisens konsekvenser.

Noen har slitt med den økonomiske nedturen helt frem til nå, og Biden har sagt at han ikke kan la den samme gruppen bli rammet nok en gang. Derfor er deler av den amerikanske middelklassen og fattige amerikanere i sentrum for deler av det som skal betales ut.

Direkte utbetalinger

Som en del av pakken vil mange amerikanere få en ny kontantutbetaling fra staten, den tredje i rekken. Denne gangen er sjekken på 1400 dollar, men det er inntektsgrenser for hvem som får pengene.

I tillegg skal 350 milliarder dollar fordeles til statlige og lokale myndigheter. Skolesektoren får 130 milliarder dollar til å utbedre og forberede skoler og klasserom, slik at de kan gjenåpne raskest mulig.

49 milliarder dollar er bevilget til koronatesting, sporing og forskning. I tillegg skal det brukes 14 milliarder på distribusjon av vaksiner.

Krisetiltakene har en samlet verdi tilsvarende over 16.000 milliarder kroner, noe mindre enn krisepakken på 2.000 milliarder dollar som ble vedtatt i mars i fjor.