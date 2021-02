Joe Biden om krisepakken: Nå er det tid for å tenke stort

Kongressen er splittet i spørsmålet om den enorme krisepakken verdt drøyt 16.000 milliarder kroner. Biden prøvde tirsdag å nå et større publikum med sitt budskap om at det nå er nødvendig å virkelig slå på stortromma.

– Det er nå vi må tenke stort. Det er nå vi skal bruke penger, sa Biden under en direktesendt fjernsynsoverføring på CNN fra Wisconsin.

President Joe Biden brukte sin første offisielle reise utenfor Washington til å snakke direkte til velgerne. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Dobbelt så mye

Bidens redningspakke utgjør over det dobbelte av tiltakene som ble vedtatt i kongressen – etter svært intens debatt – i desember.

Hør podkasten «Krig og fred» om Joe Bidens planer: Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Joe Bidens store depresjon».

Biden-administrasjonen mener det er nødvendig med en storstilt innsprøytning nå for å forhindre at økonomien stanser helt opp.

I pakken er det inkludert direkte støtte til innbyggerne. Biden har også som mål å øke minstelønna fra 7,25 til 15 dollar i timen, men innrømmer selv at det kan bli vanskelig å få politisk gjennomslag for dette. Selv enkelte moderate demokrater i Senatet er imot at økt minstelønn skal være en del av krisepakken.

Bidens andre hovedmål er å få en effektiv og rask utrulling av covid-19-vaksinene.

Må bli som Roosevelt

Mange aktivister for jobber mot fattigdom i USA mener Biden nå må vise mot, på samme måte som Roosevelt gjorde på 1930-tallet sist USA var inne i en like stor krise som nå.

–Økt minstelønn er viktig. Mange her i landet jobber full tid, men klarer ikke vel ikke å tjene nok til å komme over fattigdomsgrensa. Nå har Biden mulighet til å gjøre noe med dette, sier Mike McCabe som leder organisasjonen Our Wisconsin Revolution til NRK.

McCabes foreldre glemte aldri presidenten som gav dem elektrisitet på 1930-tallet og hjalp millioner ut av fattigdom.

Franklin Delano Roosevelt var president i USA i hele 12 år fra 1933-1945. Han startet store offentlige sysselsettingsprosjekter og brukte offentlige penger til å hjelpe folk ut av depresjonen på en måte ingen amerikansk president hadde gjort før. Foto: Ap

–Biden har muligheten til å gjøre noe stort nå om han handler uten å ta hensyn til republikanerne, sier McCabe som mener også en ny helsereform er nødvendig. Mange amerikanere står uten helseforsikring nå fordi den var knyttet til jobben de har mistet.

Demokratene kan presse krisepakken og andre økonomiske tiltak gjennom Kongressen med sitt knappe flertall, men da må de endre avstemningsreglene i Senatet.

I Wisconsin har demokrater og republikaner kranglet så mye at de ikke har vedtatt et eneste tiltak som kan hjelpe dem som sliter i pandemien, sier Mike McCabe. Nå mener han Joe Biden må vise muskler. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Frykt for inflasjon

Noen økonomer frykter at en så stor redningspakke kan føre til den samme skyhøye inflasjonen som herjet USA på 70-tallet.

Men i en tid der arbeidsledigheten er skyhøy og millioner av amerikanere står i fare for å sulte og å bli kastet ut av hjemmene sine, ser andre fagfolk det som nødvendig å kjøre på med hjelpepakken, skriver New York Times.

– Jeg har brukt mange år på å studere inflasjon og bekymre meg over inflasjon. Men vi står foran så store økonomiske utfordringer og lidelse, at vi er nødt til å sette inn tiltak, sier tidligere sentralbanksjef og fersk finansminister Janet Yellen til avisa.

Republikanere er skeptiske

Den høye prislappen møter derimot sterk skepsis hos det store flertallet av republikanerne i kongressen.

På grunn av demokratenes hårfine flertall i både Representantenes hus og senatet, kan de kanskje få gjennom Bidens hjelpepakke uten støtte fra republikanerne. Men Biden har lagt vekt på at han vil gjenreise tverrpolitisk samarbeid i Washington. Biden håper derfor å få med i hvert fall noen av republikanerne.

Støtte hos vanlige folk

Om Biden ikke har støtte blant flertallet av republikanerne i kongressen, ser det ut til at vanlige folk støtter ham.

En meningsmåling fra Quinnipiac tidligere denne måneden viser at nærmere 70 prosent av amerikanerne støtter krisepakken. En meningsmåling fra CNBC viser at 64 prosent mener at summen på krisepakken er riktig – eller til og med bør være større. Bare 36 prosent mente at pakken var for stor.

Biden har selv en tilslutning på nærmere 55 prosent i gjennomsnitt på ulike meningsmålinger. Donald Trump hadde på slutten av sin presidentperiode en gjennomsnittlig støtte på beskjedne 38.6 prosent.

– Hvis du ser på meningsmålingene er de veldig konsistente, sier Bidens pressesekretær, Jen Psaki.

– Det store flertallet av det amerikanske folket liker hva de ser i hjelpepakken – og det burde medlemmene av Kongressen merke seg, mener Psaki.

Biden er lei av Trump

Under folkemøte medga også president Biden at han er lei av forgjengeren.

Trump raste mot den mektigste republikaneren i senatet denne uka.

Da president Joe Biden under et folkemøte i Wisconsin ble bedt om å kommentere utspillet, svarte han med et gjesp.

– Jeg er lei av å snakke om Donald Trump, jeg vil ikke snakke mer om ham, var Bidens korte kommentar.