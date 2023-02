Biden ber om mer samarbeid og mindre krangling

I nattens tale tok Biden til orde for mer samarbeid mellom blokkene i Kongressen.

Biden prøvde å selge velferd og infrastruktur, i en tid der mange vanlige amerikanere sliter med stigende renter og høy prisvekst.

– Folket sendte oss en klar melding. Å kjempe for kampens skyld, makten for maktens skyld, konflikten for konfliktens skyld, bringer oss ingen vei, sa Biden.

– Og det har alltid vært min visjon for landet: Å gjenopprette nasjonens sjel, å gjenoppbygge ryggraden i Amerika – middelklassen – for å forene landet.

Han snakket om viktigheten av å styrke økonomien til amerikanske husholdninger.

– Vi må gjøre mer. Men inflasjonen faller og folk får mer penger i lønningsposen, sa presidenten.

Biden tok seg god tid til hilsing og klemming på vei opp til talerstolen. Foto: Patrick Semansky / AP

Skrøt av egen politikk

Han tok seg også tid til å skryte av politikken han har ført.

– Vi har skapt 12 millioner arbeidsplasser på to år. Det er mer enn noen president har skapt på 4 år, sa Biden, og viste til den rekordlave arbeidsledigheten på 3,4 prosent.

Noe av årsaken til det kraftige veksten i nye jobber henger sammen med koronapandemien da svært mange amerikanere mistet jobbene.

Presidenten skrøt også av infrastrukturpakken han fikk vedtatt før republikanerne overtok flertallet i Representantenes hus.

– USA er nummer 13 i verden når det gjelder infrastruktur, ropte Biden.

Du kan se hele talen nederst i saken.

Vil kjempe for abort-rettigheter

Biden snakket også om saker som abort, politivold og våpenlover i talen om rikets tilstand.

Han sa at Kongressen må gjenreise retten til abort. Flere delstater har innført abortforbud etter at høyesterett fjernet den føderale retten til abort.

– Hvis Kongressen vedtar et nasjonalt forbud vil jeg legge ned veto, sa Biden.

Presidenten tok også til orde for å stramme inn landets svært liberale våpenlover. Han ber Kongressen forby salg av halvautomatiske angrepsvåpen.

Amerikanerne er delt i spørsmålet om abort skal være lov eller ikke. Foto: Gemunu Amarasinghe / AP

Ber om politireform

Den siste tiden har USA blitt rystet av flere brutale voldshendelser begått av politifolk.

Den amerikanske presidenten ber om en ny politireform i USA som stiller høyere krav til landets rettshåndhevelse og hjelper politiet med å lykkes med å jobbe for trygghet.

I talen henvendte presidenten seg til familien til Tyre Nichols som ble drept av amerikansk politi.

– Det finnes ingen ord for å beskrive hjertesorgen og sorgen over å miste et barn, sier Biden.

Presidenten lovet bedre trening av politifolk. Han sa også at han å forby politifolk å ta kvelertak på folk.

Ønsker seg rikingskatt

Den amerikanske presidenten ber kongressen godkjenne en lov som sørger for en minimumsskatt for milliardærer.

– Ingen milliardærer burde betale mindre i skatt enn en skolelærer eller en brannmann, sier president Joe Biden i sin tale til nasjonen.

Biden foreslår at kongressen firedoblet skatten på tilbakekjøp av aksjer. Han hevder at selskapene likevel vil tjene betydelig og understreker at han selv er en kapitalist.

Presidenten snakket også om landets liberale våpenlover. Han ba Kongressen forby salg av halvautomatiske angrepsvåpen.

Kongressrepresentanter på vei inn for å høre president Joe Bidens tale om nasjonens tilstand. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Upopulær president

I en fersk meningsmåling uført for Washington Post og ABC News, sier 58 prosent av de spurte demokratene at de ønsker seg en annen presidentkandidat enn Biden til neste år.

Det sier de til tross for at 78 prosent av demokratene i den samme undersøkelsen mener presidenten gjør en god jobb.

Et ganske stort flertall av demokratene ønsker altså å bytte ut Joe Biden ved valget i 2024.

GJESTER: Mannen til Nancy Pelosi, Paul Pelosi (i midten), artisten Bono og Ukrainas ambassadør til USA Oksana Markarova var blant gjestene. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Rockestjerne på gjestelista

Talen om rikets tilstand er et direktesendt stykke politisk teater hvert eneste år. Og kanskje mer enn noen gang i år.

Alle politikerne i Representantenes hus og Senatet flokker seg sammen i kongressalen, i tillegg til høyesterettsdommere, regjeringsmedlemmer og inviterte gjester.

På gjestelista i år står blant annet rockestjerne Bono. Afghanistans tidligere ambassadør til USA, Roya Rahmani, samt familien til Tyre Nichols. Den afrikansk-amerikanske 29-åringen som ble brutalt banket opp og drept av flere politifolk i Memphis i januar.