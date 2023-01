Politibetjenter siktet for drap – video viser den brutale volden

Lørdag 7. januar ble Tyre Nichols stanset av politiet da han kjørte bil i Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee.

Den 29 år gamle svarte, familiefaren ble stanset for hensynsløs kjøring, ifølge en uttalelse fra politiet.

Da han ble stanset, skal det ha oppstått en krangel som førte til at politiet brukte pepperspray. Deretter forsøkte Nichols å løpe fra stedet, ifølge distriktsadvokat Steve Mulroy.

Krangelen fortsatte et sted i nærheten, der Nichols ble påført alvorlig skader, skriver Reuters.

Tre dager senere døde Nichols som følge av skadene han fikk.

Tyre Nichols døde 10. januar etter å ha blitt utsatt for vold fra politibetjenter i Memphis i USA. Foto: FACEBOOK/DEANDRE NICHOLS / Reuters

Ropte på mamma

Hendelsen ble filmet av politibetjentenes videokamera. Opptakene ble offentliggjort natt til lørdag norsk tid.

Da Nichols blir stanset av politiet blir han revet ut av bilen og blir kommandert på bakken. Politibetjentene roper at han må legge seg ned på magen.

Nichols gir uttrykk for at han er på bakken, og at han ikke har gjort noe. Det blir brukt både pepperspray og elektrosjokkvåpen mot Nichols før han klarer å springe unna.

Et stykke unna får politibetjentene tak i Nichols igjen.

Opptakene viser blant annet hvordan Tyre blir holdt nede på bakken av politibetjenter mens han blir sparket og slått flere ganger. En av politibetjentene trekker frem en politibatong og slår til Nichols gjentatte ganger.

Skjermdump fra videoopptak som myndighetene i Memphis har frigitt, som viser politiets håndtering av Tyre Nichols. Foto: MEMPHIS POLICE DEPARTMENT / Reuters

De siste ordene fra Nichols som blir hørt på videoopptaket er at han roper på moren sin tre ganger, mens han blir slått – bare rundt hundre meter unna morens hus.

Det går over 20 minutter til ambulansen er på stedet.

En uavhengig obduksjon skal vise at Nichols «pådro seg omfattende blødninger som følge av kraftig juling», skriver The Guardian. Han veide rundt 65 kilo, mens alle politibetjentene skal ha veid over 90 kilo.

– Han var en menneskelig piñata for politibetjentene. Det var ikke bare voldelig, men brutalt, sier familiens advokat, Antonio Romanucci.

Rodney Wells var Tyre Nichols sin stefar. Her demonstrerer han med et bilde av Nichols fra sykehussengen etter møte med politiet. Foto: Jordan James / AP

Nichols familiemedlemmer og advokater fikk tidligere se videoopptaket som viser angrepet, som ifølge distriktsadvokat Mulroy varte i tre minutter. Nichols stefar beskriver at politibetjentene sparket stesønnen på samme måte og med samme kraft som man ville sparket en fotball.

Moren til Nichols, RowVaughn Wells, sa til CNN at hun forstod at sønnen ikke ville overleve allerede da hun ankom sykehuset og så tilstanden han var i.

– Hodet hans var hovent som en vannmelon. Nakken hans var sprukken på grunn av hevelsen. De brakk nakken hans, fortalte Wells.

Tyre Nichols sin mor, RowVaughn Wells, er naturligvis knust etter hendelsen. Foto: Gerald Herbert / AP

Fikk sparken

Politibetjentene, som også er svarte, ble avskjediget fra sine stillinger i Memphis politidistrikt i forrige uke. Hendelsen skal granskes av myndighetene.

En intern etterforskning konkluderte med at de hadde brutt flere retningslinjer, blant annet bruk av overdreven vold.

De fem politibetjentene, som er i alderen 24 til 32 år, er blant annet siktet for drap, grovt overfall, kidnapping, uredelighet og offisiell undertrykkelse. Fox News skriver at fire av de fem er løslatt etter å ha betalt kausjon.

Alle fem vil bli stilt for retten 17. februar.

SIKTET: Fem amerikanske politibetjenter er siktet for drap. Fra venstre: Demetrius Haley, Desmond Mills, Jr., Emmitt Martin III, Justin Smith og Tadarrius Bean. Foto: MPD / Reuters

Forventer opprør

Politisjefen i Memphis, Cerelyn Davis, sammenligner hendelsen med da Rodney King ble banket opp av politiet i 1991. Det førte til store opptøyer som varte i flere dager, der over 50 mennesker mistet livet og 2300 ble skadd.

Politisjef Davis oppmoder til protester, så lenge disse skjer på en fredfull måte.

– Jeg forventer at dere føler på raseri. Våre politibetjenter har avlagt en ed for å gjøre det motsatte av det som kommer frem i videoen. Jeg forventer at våre innbyggere vil bruke sin grunnlovsrett til å protestere, til å kreve handling og resultater, sa Davis på en pressekonferanse torsdag.

Direktøren for etterforskning i delstaten Tennessee, David Rausch, ble kvalm da han så opptakene.

– Det som skjedde gjenspeiler ikke riktig politiarbeid. Dette var galt, sier Rausch.

Demonstrasjoner

Politi i hele USA har den siste tiden forberedt seg på opptøyer som kan komme i forbindelse med at videoen av arrestasjonen nå er frigjort.

Demonstrasjonene var allerede i gang i Memphis, Washingtong, Atlanta, Georgia og New York da videoopptakene ble publisert.

I Memphis sperret rundt 100 demonstranter en bro nær sentrum, men det har ikke vært noen arrestasjoner ifølge politiet i Memphis, skriver CNN.

Til tross for at tre demonstranter ble arrestert i New York fredag kveld, var det stort sett fredelige demonstrasjoner.

Politiet prøver å fjerne en demonstrant fra en politibil i New York, USA, 27. januar 2023 Foto: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Biden raser

USAs president Joe Biden uttrykte at han er opprørt etter å ha sett opptakene.

– Som så mange andre, ble jeg rasende. Det er smertefullt å se volden i opptakene som førte til døden, sier Biden i en uttalelse.

Han ber samtidig om at folk opptrer fredelig i eventuelle demonstrasjoner.

– Mens vi sørger, og justisdepartementet gjennomfører sin etterforskning, slutter jeg meg til Nichols familie og ber om fredelige protester. Raseri er forståelig, men vold er aldri akseptabelt, sier Biden.

Tyre Nichols mor har tidligere bedt om fredelige demonstrasjoner.

President Joe Biden snakket med familien til Tyre Nichols fredag ettermiddag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Presidenten møtte journalister fredag kveld, der han fortalte at han i samtaler med foreldrene til Tyre hadde uttrykt sin kondolanse.

Hvert år blir over 1000 mennesker drept av politiet i USA, ifølge Mappingpoliceviolence. Svarte har nær tre ganger så stor risiko for å dø i politiets varetekt som hvite.

– Nichols død er en smertefull påminnelse om at vi må gjøre mer for å sikre at vårt strafferettssystem holder løftet om rettferdighet, er upartisk, gir lik behandling og verdighet for alle, sier den amerikanske presidenten.

Tyre Nichols vil bli gravlagt onsdag 1. februar, ifølge en pressemelding fra kirken, skriver CNN.