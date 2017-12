Bergs advokat: – Vi vet hvem de to nordmennene er

Den tidligere grenseinspektøren ble arrestert i Moskva 5. desember, og forrige uke ble det kjent at han er siktet for spionasje.

Tidligere i uken sa både Risnes og Bergs russiske forsvarer, Ilja Novikov, at de ikke vet hvem de to nordmennene er.

Lørdag formiddag bekrefter Risnes imidlertid at de kjenner til identiteten til disse to nordmennene som skal ha bedt Berg ta med penger til Russland.

– Vi har noe informasjon, men ikke veldig mye, sier Risnes på telefon til NRK.

Vil ikke utdype

Novikov har også bekreftet at han kjenner identiteten til de to overfor VG. Risnes ønsker ikke å utdype hvilke opplysninger de har om disse personene foreløpig.

– Hva gjøre dere for å komme i kontakt med dem?

– Vi driver ikke med etterforsknings- eller etterretningsarbeid. Men det er klart at dette er et tema for oss. Det kan være snakk om at de har gjort noe straffbart, sier Risnes og legger til at de ikke har igangsatt noen undersøkelser foreløpig.

IKKE MISTENKELIG: Frode Berg skal ha opplyst til den russiske advokaten at en bekjent gav ham 3000 euro i kontanter, som han ble bedt om å overlevere i Moskva. Berg skal ikke ha oppfattet forespørselen om tjenesten som mistenkelig. Foto: Amund Trellevik

– Oppfattet det ikke som mistenkelig

Anklagene mot Berg går på at han skal ha mottatt hemmelige dokumenter som inneholdt opplysninger om den russiske marineflåten.

Dokumentene skal ha blitt overlevert av Aleksej Zjitnjuk, en tidligere politimann som nå er fengslet og siktet for forræderi. Men Zjitnjuk var pågrepet før Berg ankom Russland, ifølge TV 2.

Berg skal ha opplyst til den russiske advokaten at en bekjent gav ham 3000 euro i kontanter, som han ble bedt om å overlevere i Moskva.

Berg skal ikke ha oppfattet forespørselen om tjenesten som mistenkelig.

Mener han ble lurt i felle

FELLE: Den spionsiktede nordmannen Frode Bergs russiske forsvarer, Ilja Novikov, mener klientens forklaring om at han ble lurt i en felle er troverdig. Foto: Jurij Linkevitsj

Selv mener Berg at han har blitt lurt i en felle av norske bekjente som ba ham ta med en pengesum som skulle overleveres i Moskva. Det har hans norske advokat uttalt tidligere.

Hans russiske forsvarer mener denne forklaringen er troverdig, ifølge VG. Forsvareren mener de to nordmennene som ba Berg om å ta med penger til Russland er sentrale i saken.

Han tror også at de kan ha koordinert det med det russiske sikkerhetspolitiet FSB eller at det er de som har gjort et mislykket forsøk på spionasje.

Risnes sier videre at han ikke vet om norske og russiske myndigheter kjenner til nordmennenes identitet, og at de ikke har vært i kontakt med de to nordmennene.

– Vi vet ikke noe nærmere om hva disse personene har visst. Man kan tenke seg mange varianter for motiver her. Så vi vil ikke spekulere i noe som er så alvorlig for personene, som vi ikke har hørt forklaringene til, legger Risnes til.