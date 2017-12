Berg mener han ble lurt i en felle

Den tidligere grenseinspektøren skal være i ok form, ifølge advokatene.

– Han har det etter forholdene bra, sier advokat Ilja Novikov utenfor Lefortovo-fengselet i Moskva.

Novikov har tidligere vært advokat i en rekke høyprofilerte saker med betydelige politiske interesser.

Jobber med en klage

– Han er plaget med litt høyt blodtrykk, men har fått medisiner for dette. Han har ennå ikke fått snakke med sin familie i Norge, men man forsøker å få til dette. Det er strenge regler for hvordan dette skal gjøres, sier Novikov.

Alle samtaler må skje med tolk og under overvåking, og Berg behersker ikke russisk.

MØTTE BERG: Advokat Ilja Novikov foran Lefortovo-fengselet i Moskva. Berg skal ha forklart at han fikk med seg to brev han skulle levere i Norge. Foto: Jurij Linkevitsj

Den russiske advokaten er nå i gang med arbeidet med å få formulert en klage på fengslingen, men denne kan trolig ikke behandles før etter den russiske julefeiringen, det vil si rundt 10. januar.

Berg har sittet isolert i en celle i høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva i to uker. Fengselet er beryktet for tidligere å ha oppbevart politiske fanger under KGB-æraen.

– Fikk to brev

Novikov sier Berg anklages for systematisk å ha arbeidet for utenlandsk etterretning.

– Han ligner overhodet ikke på en spion, uttaler Novikov.

Ifølge Novikov sier Berg at han fikk spørsmål om han kunne ta med to brev til en bekjent i Norge.

– Han sier selv at han fikk spørsmål om han kunne ta med to brev til en bekjent i Norge. Om dette var en operasjon fra FSB vet man ikke, men han ble arrestert med disse to brevene i lommen. mens han gikk ut fra hotellet. Var det en provokasjon eller ikke? Det kan også være at Frode Berg har blitt brukt av andre, sier Novikov.

Han mener håpet er at regjeringen får til en utvekslingsavtale.

– Narret i en felle

Den tidligere grenseinspektøren ble arrestert i Moskva 5. desember, og forrige uke ble det kjent at han er siktet for spionasje.

I dag har den russiske advokaten Ilja Novikov snakket med Berg for første gang.

– Berg har forklarte at han opplevde å bli narret i en felle. Han hadde blitt bedt av nordmenn om å overlevere en pengesum i Moskva. Pengene skal Berg ha hatt på seg da han ble arrestert, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til NRK.

BERGS NORSKE ADVOKAT: Brynjulf Risnes. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Informasjonen Risnes sitter med stammer fra samtalen mellom Berg og Novikov i fengselet.

Frode Berg arrestert for spionasje Ekspandér faktaboks Tidligere grenseinspektør Frode Berg, som bor i Kirkenes, ble arrestert under en reise i Moskva 5. desember, og er varetektsfengslet fram til 5. februar.

Berg er siktet for spionasje. Han er anklaget for å ha mottatt hemmelige dokumenter om den russiske flåten.

Berg har sittet isolert i en celle i høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva i to uker. Fengselet er beryktet for tidligere å ha oppbevart politiske fanger under KGB-æraen.

– Hvorfor kontanter?

Risnes sier Berg kjente nordmennene som ba ham ta med penger, men Risnes vet ikke hvem disse er.

– Berg sier han ikke hadde noen anelse om noe mistenkelig med dette, sier Risnes.

– Hvem skulle motta pengene?

– Det har jeg ikke informasjon om, svarer Risnes.

Han vet heller ikke hvor mye penger det var snakk om.

– Vi mener det er åpenbart at FSB (den russiske sikkerhetstjenesten) kjente til dette, og at de satt i Moskva og ventet på ham, sier Risnes.

– Russland er et land der man kan ta ut penger. Hvorfor reise med kontanter?

– Det er godt mulig man kan beskylde Berg for å være naiv, og det er ting som vil bli tatt opp med ham, og som han får forklare seg om. Jeg tror vi skal tro på ham når han sier at han ikke hadde noe begrep om at dette kunne være ulovlig. Han mente han gjorde noen en tjeneste, sier Risnes.

Det er fortsatt uklart hvem Berg skulle møte i Russland.

– Han har mange kontakter der. Jeg vet ikke konkret hvem han skulle møte, sier Risnes.

Han har vært frivillig engasjert i Røde Kors, men Berg skal ikke ha hatt noe oppdrag for dem nå.

– Vi er ikke kjent med at Frode Berg har hatt et oppdrag for Røde Kors nå. Berg har tidligere vært aktiv i Røde Kors både lokalt og distrikt og har tidligere sittet i vår ressursgruppe Russland. Men han har ikke noen tillitsverv eller oppdrag som vi er kjent med i dag, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Øistein Mjærum i Røde Kors.

Håper på regjeringen

– Jeg ikke spesielt optimistisk om denne saken. FSB har sin dagsorden og ønsker å få en dom. Jeg har erfaring med de ukrainske sakene, sier Novikov.

Advokaten viser til at han fikk til en utvekslingsavtale med den ukrainske helikopterpiloten Nadezjda Savtsjenko.

HAR FÅTT LITE INFO: Kommunikasjonssjef Frode Andersen i Utenriksdepartementet sier norske myndigheter vil besøke Berg i fengselet på onsdag. Foto: Pressefoto / UD

– Det er viktig at han får støtte fra Norge. Dette er en politisk sak, man kan kanskje få til en avtale mellom regjeringene. Det er viktig at den norske regjeringen forstår dette. At de kan få til en avtale, sier Novikov.

Advokat Risnes nevner utveksling som et mulig motiv for Russland.

UD besøker Berg onsdag

Kommunikasjonssjef Frode Andersen i Utenriksdepartementet sier at de fortsatt ikke kjenner til anklagene mot Berg. Kun paragrafen han er siktet etter.

– Vi vil besøke ham i fengselet i morgen. Vi ønsker å bistå på best mulig måte, og er opptatt av å ivareta hans interesser, sier Andersen til NRK.

Det blir det andre besøket Berg får fra UD mens han er fengslet. Familien har ment at oppfølgingen har vært for dårlig.

– Jeg forstår godt at familien og advokatene er utålmodige. Men vi må forholde oss til det russiske systemet slik det er, ikke slik vi ønske at det skal være, sier Andersen.

Han vil ikke kommentere Novikovs mening om at saken bare kan løses politisk.

SITTER HER: Det tidligere KGB-fengselet Lefortovo, er beryktet, og ofte kalt for et skrekkfengsel. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Medsiktets anke avvist

Aleksej Zjitnjuk er anklaget for å ha overlevert hemmelige dokumenter om den russiske flåten til Frode Berg. Russeren er siktet for forræderi.

Han anket fengslingen, men fikk denne avvist.

– Lefortovo-domstolens avgjørelse er urørt, og anken er avvist, sier Solopova ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Rettsmøtet ble holdt bak lukkede dører.