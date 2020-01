Nyheten fra Verden helseorganisasjon betyr at dette viruset kan bli spredd brett til mange land. Det har allerede blitt oppdaget utenfor landets grenser.

– Sikkerheten og helsen til folket skal bli gitt den høyeste prioritet, sier den kinesiske president Xi Jinping mandag. Dette er første gang han snakker om den nye sykdommen.

Er sikre på konklusjonen

Smitten har mest sannsynlig kommet fra ett enkelt dyr på et marked i den kinesiske byen Wuhan. Verdens helseorganisasjon har analysert arvematerialet til viruset. Det betyr at de kan være sikker på at en pasient faktisk har fått det i kroppen, og ikke lider av noe annet.

EKSTREME TILTAK: Helsepersonell beskytter seg så godt de kan når de tar vare på pasienter som har det nye viruset. Mye tyder på at viruset sprer seg fra menneske til menneske gjennom dråpesmitte. Foto: STR / AFP

Nå er det godt dokumentert at flere av de smittede ikke har oppsøkt dyremarkedet i Wuhan.

– Han besøkte ingen slike dyremarkeder, men han har vært i nær kontakt med en person som hadde lungebetennelse, skriver Verdens helseorganisasjon om en pasient i Japan.

Begrenset smitte

Informasjonen om de nye pasientene får Verdens helseorganisasjon fra kinesiske myndigheter. Konklusjonen er at det foregår begrenset smitte mellom mennesker.

– Antagelig er det ikke veldig smittsomt mellom mennesker, for da ville vi ha sett helsepersonell med sykdommen, sier smittevernekspert og overlege Preben Aavitsland.

FOR TIDLIG Å SI: Smitteekspert Preben Aavitsland sier vi ennå ikke vet nok om det nye viruset til å kunne slå fast hvordan situasjonen vil utvikle seg. Foto: Privat

Aavitsland opplyser at folk i helsetjenestene står i stor fare for å bli smittet av nye sykdommer. De tror de behandler en vanlig influensapasient, men så er det en ny type virus de blir konfrontert med.

Leger og pleiere som ikke har tatt helt spesielle forholdsregler må ha vært i kontakt med pasientene, og de har tydeligvis ikke blitt smittet av denne kontakten.

Stor fare for bred spredning

Aavitsland tror vi nå bare ser toppen av et isfjell. At det kan være en stor gruppe med mennesker som bærer viruset i seg, men som ikke har utviklet alvorlig sykdom.

BESKYTTER SEG: Kineserne skal nå hjem for å feire nyttår. Ansiktsmasker som kan beskytte mot smittespredning er tatt i bruk. Foto: Mark Schiefelbein

– I tallene fra myndighetene er det bare folk som oppsøker legehjelp. De er disse som blir kontrollert nøye, opplyser Aavitsland.

– Det betyr at det kan være veldig mange som har mulighet til å spre smitten videre, legger han til.

Kan nå hele verden

Rundene med sår hals, hoste og feber som de fleste av oss får i løpet av året, kommer av virus som er blitt spredd over hele kloden. De utvikler seg over tid, og du kan bli smittet gjentatte ganger av forskjellige varianter.

– Dette nye viruset kan etablere seg i menneskeheten, og spre seg over hele verden, sier Aavitsland.

Verdens helseorganisasjon melder at de følger utviklingen nøye, og at det satt i gang en rekke tiltak for å forstå faren fra det nye viruset.

Det kinesiske viruset har fått navnet 2019-nCoV. Det betyr at det er et nytt coronavirus som er oppdaget i 2019. De fleste forkjølelsesvirus er rhinovirus, men det finnes også coronavirus som har denne rollen.

– Dette nye kan blir et nytt og alvorlig forkjølelsesvirus. Det kan nå alle mennesker, men ikke gi så mange alvorlige sykdomstilfeller, sier Aavitsland.