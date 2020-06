Ber alle 15.000 som deltok i demonstrasjon sjekke om de er korona-smittet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I begynnelsen av juni gikk rundt 15.000 mennesker i demonstrasjon til støtte for kampen mot rasistisk politivold. Black Lives Matter-bevegelsen har engasjert verden over, også i Danmark.

Nå viser det seg at en person i menneskemylderet var smittet av koronaviruset.

Ber alle teste seg uansett

– Det var en meget stor demonstrasjon og flere sto tett sammen, sier helseminister Magnus Heunicke til Danmarks Radio.

Han ber alle som deltok bestille en koronatest, enten de har symptomer eller ei.

– Det er avgjørende viktig at vi kommer raskt i gang så vi får stoppet smittekjeden fort, sier han. Statsråden kom ikke med mer informasjon om smittesprederen.

Anette Lykke Petri, som er konstituert direktør for Styrelsen for Patientsikkerhet, sier det er mulig man ikke tester positivt de første dagene man er smittet.

– Vi anbefaler at man i hvert fall tester seg igjen, hvis man har symptomer på covid-19, sier hun.

Protestene begynte etter at afroamerikanske George Floyd døde under en voldsom pågripelse i Minneapolis 25. mai. Han døde som følge av at en politimann presset kneet sitt mot nakken hans i nær ni minutter. Før dette hadde flere drap på ubevæpnede svarte menn fått stor oppmerksomhet.

Protestene spredte seg fra USA til andre land etter at afroamerikanske George Floyd døde under en voldsom pågripelse i Minneapolis 25. mai. Foto: Ritzau Scanpix / Reuters

Tre utbrudd

Spesialist i infeksjonssykdommer på Aarhus universitetshospital, Christian Wejse, sier til Jyllands-Posten at den ene smittede personen i København ikke automatisk innebærer en stor fare.

– Men det kan være risikofylt hvis vedkommende er en superspreder med en adferd som har gjort at andre blir smittet, sier han. Wejse sier dette er lite trolig, siden demonstrasjonen foregikk utendørs.

Helseminister Magnus Heunicke sier det er tre store utbrudd i Danmark nå.

Ett i Hjørring, nord i landet. Ett annet er i København etter at et fly fra Pakistan landet med seks smittede personer om bord. Det tredje er altså etter den store demonstrasjonen i begynnelsen av juni.

– Dette viser med tydelighet at sykdommen er i samfunnet vårt, sier helseministeren.

Etter å ha vært stengt siden 13. mars, åpnet Danmark grensene sine for norske turister.

Det er planlagt en ny demonstrasjon i København på torsdag. Også den er arrangert av Black Lives Matter.