Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

13. mars kunngjorde Danmarks statsminister Mette Frederiksen (S) at landet skulle stenge grensene for stort sett alle reisende. I over tre måneder har det derfor vært svært begrensede muligheter for å besøke København, Løkken, Hirtshals, Aalborg og andre danske byer nordmenn gjerne frekventerer.

En historisk grensestenging er nå over, og fra 15. juni kan nordmenn og dansker besøke hverandres land uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst. Men det blir ikke helt som før.

Like tiltak

TRYGT: Danmarksferie er trygt hvis man følger smittevernreglene, sier Espen Rostrup Nakstad. Foto: Vidar Ruud

– Man må sette seg inn i reglene som gjelder i Danmark, blant annet kravet om antall netter man må overnatte og lignende. Også må man følge de smittevernreglene som til enhver tid gjelder i Danmark. De er riktignok stort sett like som i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Vi møter Nakstad på Vippetangen i Oslo. Stedet hvor de berømte «danskebåtene» pleier å gå. Først 26. juni gjenopptas ruten mellom Oslo og København. Ruten Oslo – Frederikshavn ble nedlagt da koronatiltakene ble innført. Det var ikke økonomi til videre drift mente rederiet Stena Line.

Men fra mandag er flyrutene i drift igjen. I tillegg til flere raske overfarter fra Langesund, Larvik og Kristiansand.

Det er gode muligheter for å komme seg til Danmark allerede.

Les også: Slik blir Danmarksferien

Kort og intens sommer

Men man blir neppe alene. Tall fra Danmarks Statistikk og turistbyrået VisitDenmark viser at det ventes en kraftig økning i antall overnattinger i feriehus de neste månedene sammenlignet med i fjor.

ØKNING: Etter en dårlig vår for sommerhusene forventes nå en kortere, men mer intensiv sommeravvikling i Danmark. Grafikk: Danmarks Statistikk

Det stemmer bra overens med fergeselskapene som opplevde en kraftig økning i bestillinger allerede da avtalen om grenseåpning ble kjent i slutten av mai.

København-ja

SKAGEN: Den tilsandede kirke i Skagen er populær for turister. Kirken skal ha blitt bygd på 1300-tallet. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Men danskene har tatt noen litt uvanlige grep for å begrense smittespredningen, selv om grensene åpner.

Man må bestille overnatting i minst seks netter og lenge planla danskene å nekte utenlandske turister å bo i København mens man ferierer i Danmark – men 12. juni ble dette endret.

– Når vi på mandag gir mulighet for at turistene igjen kan reise til Danmark, har begrensningen hittil vært at det skulle være seks overnattinger utenfor København. Den siste del endrer vi nå, sa justisminister Nick Hækkerup (S) fredag. Altså gjelder fortsatt kravet om seks overnattinger.

– Det har nok sammenheng med at danske myndigheter vil utføre smittesporing dersom det viser seg at du har vært syk. Et slikt system forenkler smittesporing hvis man vet hvor en turist har vært de første dagene, forklarer Espen Rostrup Nakstad.

HOLD TIL HØYRE: I Aalborg har kommunen malt gule striper i gågaten for å hindre folk i å gå for tett når de er på handletur Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Har kontakt med flere

Han mener det er trygt å dra på ferie til Danmark, slik situasjonen er nå.

– Hvis man reiser til Danmark, utenfor de store byene, så er smitterisikoen omtrent den samme som i Norge, sier han.

Han oppfordrer folk til å ta med seg de gode vanene rundt håndvask, avstand og isolering om man blir syk, også på ferien.

– Du er ikke pålagt karantene ved hjemkomst slik situasjonen er nå. Det er i utgangspunktet ingen risiko med å dra, sier Nakstad.

– Men du er kanskje i kontakt med flere mennesker når du har ferie, så det bør man tenke på, sier han.