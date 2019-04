Parlamentsvalget i Israel 9. april kan bli svært spennende. Og grunnen er altså først og fremst Benny Gantz, den første politikeren på lang tid som framstår som en reell utfordrer til veteranen Benjamin Netanyahu.

Med et sjarmerende ytre har den 59 år gamle tidligere yrkesoffiseren skapt nytt liv i israelsk politikk.

Og med en CV og merittliste som kan ta pusten fra alle israelere som liker tøffe menn med krigserfaring, er det en reell utfordrer som nå har kastet seg inn i den ofte tøffe israelske politikken.

«Blått og hvitt»

For mange kom det som en overaskelse at den tidligere isreaelske generalstabssjefen i desember 2018 erklærte at han nå ville kaste seg inn i politikken, i spissen for det nye partiet "Blått og hvitt".

Men Benjamin Benny Gantz var ikke et ukjent navn i Israel, et land der et sterkt forsvar og militær erfaring er selve basisen for nasjonens eksistens og identitet.

Under presset av en reell utfordrer foran tirsdagens valg, er tonen blitt en helt annen.

Netanyahu har kalt Gantz for både svak, mentalt ustabil og for en person som er villig til å gi territorielle konsesjoner til palestinerne.

Det var en gang. Daværende generalstabssjef Benny Gantz sammen med statsminister Benjamin Netanyahu i 2013 Foto: BAZ RATNER / Reuters

Benny Gantz' bakgrunn er som et speilbilde av Israel og jødenes moderne historie. Han er født i byen Kraf Ahim i Israel i 1959, av jødiske innvandrere fra Øst-Europa.

Hans mor Malka overlevde de tyske nazistenes konsentrasjonsleir Bergen-Belsen, og begge forreldrene var med å bygge opp en Moshav, et jordbrukskollektiv i hjembyen.

Malka Gantz overlevde nazistenes konsentrasjonsleire og kom til Israel i 1947 Foto: Bilde fra Youtube

Ganz startet sin militærkarriere som vernepliktig i 1977, og deltok samme år i sikkerhetsopplegget rundt det høyt profilerte besøket som Egypts president Anwar Sadat.

Brei ikke-politisk erfaring

Seinere steg han i gradene som offiser i de israelske fallskjermstyrkene, og var blant annet med da Israel i 1991 evakuerte 14000 jøder fra Etiopia.

Han deltok i de israelske militære operasjonene i Libanon på 1990-tallet, men har også skaffet seg en viss politisk erfaring, blant annet som Israels forsvarsattasje i USA fra 2007 - 2009.

Det siste er ikke minst viktig nå han nå skal framstå som en ansvarlig politiker som også kan håndtere det for Israel svært viktige forholdet til USA,

Han har også en bachelor i historie fra universitetet i Tel Aviv, en master i statsvitenskap fra universitetet i i Haifa i tillegg til flere eksamener fra militære undervisningsinstitusjoner i Israel og USA.

Tøff general. Det er slik Benny Gantz gjerne vil framstille seg selv, som en militær som alltid er villig til å gjøre hva som helst for å forsvare Israels interesser Foto: BAZ RATNER / Reuters

Kan bli største parti

Da den israelske regjeringen i februar 2011 utnevnte Gantz til generalstabssjef og dermed sjef for det israelske forsvaret, sa statsminister Benjamin Netanyahu i følge avisen Jerusalem Post at han var en utmerket offiser og en erfaren militær leder, alt som skal til for å være sjef for forsvaret.

Når de to nå er blitt politiske rivaler, er tonen blitt en noe annen, og i kjent stil har Netanyahu latt skjellsordene hagle over mannen som nå truer med å presse ham ut av statsministerkontroene i Jerusalem.

Den siste meningsmålingen som ble offentiggjort viser at Gantz parti «Blått og hvitt» kan få 30 plasser, det vil si en fjerdedel av plassene i det israelske parlamentet.

Netanyahus parti Likud ligger i følge meningsmålingen som er offentliggjort i avisen Yedioth Ahronoth 26 plasser.

Benny Gantz har seilt i medvind under den israelske valgkampen. Foto: AMIR COHEN / Reuters

Politiske endringer?

Benjamin Gantz leder et parti som beskriver seg selv om en sentrumsalternativ til den svært konservative regjeringsalliansen som sittende statsminister Benjamin Netanjahu har ledet de siste årene.

Men det er uklart hva slags politiske endringer som vil skje om han skulle komme til å vinne valget, og så klare å få til en allianse som kan være grunnlaget for en ny regjering.

Gantz' hovedbudskap er at det er nødvendig med et skifte fordi Netanyahus 13 år som statsminister har gjort ham for maktklad, og at korrupsjonen er i ferd med å få solid fotfeste i landet.

Den israelske statsadvokaten har sagt at han vil ta ut tiltale mot Netanyahu for korrupsjon og maktmisbruk, selv om dette ennå ikke har skjedd. Netanyahu har avvist alle anklagene.

Ny linje overfor palestinerne?

Når det gjelder det viktigste spørsmålet i israelsk politikk, er det ikke så lett så finne de store forskjellene mellom de to.

Også Gantz går inn for å beholde Golanhøydene som Israel erobret fra Syria i 1967, men det er nyanser i hva slags løsning de to ønsker for de palestinske områdene på Vestbredden og de israelske bosetningene der.

I et intervju med Yediot Aharonot 6. februar antydet han er åpne for å flytte noen av de israelske nybyggerne fra Vestbredden og snakket samtidig positivt om erfaringene fra den israelske tilbaketrekningen fra Gaza i 2005.

Benny Gantz har også støttet den nåværende israelske regjeringens tøffe linje over for Iran, noe han gjentok under et møte med den pro-israelske lobyen i den amerikanske hovedstaden Washington DC i slutten av mars.

Israel må samles igjen



Men det viktigste budskapet til Benjamin Gantz, som han framførte i en programtale 29. januar, var det er nødvendig å ta tilbake "forenet og samlet samfunn", der han også beskylte det nåværende regimet for å fremme splittelse og hat.

Men selv om Benjamin Gantz dager før valget snakker om at seieren er nær, så tror mange observatører at det skal bli vanskelig for ham å danne regjering, fordi konservative småpartier fremdeles vil støtte Likud og Benjamin Netanyhu.

Det blir etter alt å dømme en svært spennende valgkveld i Israel på tirsdag.