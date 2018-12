Søndag varslet israelsk politi at de har avsluttet etterforsking av ekteparet Sara og Benjamin Netanyahu og at de anbefaler påtalemyndigheten å ta ut tiltale mot landets statsministerpar.

Benjamin Netanyahu tilbakeviser anklagene.

Shaul Elovitch er eier av Israels største teleselskap og nest største nyhets nettside. Han er nær venn av statsminister Netanyahu. Foto: Ariel Schalit / AP

Ifølge den israelske avisen Haaretz har landets største mediemogul fått en rekke fordeler mot at statsministeren og hans kone skulle få positiv omtale i mediene.

Tiltalen gjelder også at statsministeren jevnlig blandet seg inn i det redaksjonelle og i ansettelser av journalister og redaktører i mediebedriften.

Politiet sa søndag at de også mener mediemogulen bør tiltales.

Kjøpslo med mediemogul

Ifølge politiet har Netanyahu gitt en rekke fordeler til vennen som er sjef for Israels største teleselskap Bezeq og nest største nyhetsnettside Walla News.

Shaul Elovitch og kona Iris skal være nære venner av Benjamin Netanyahu og kona Sara.

Mediemogulen Shaoun Elovitch skal ha fått en rekke fordeler fordi han er venn av statsminister Benjamin Netanyahu. I februar var han i retten for å avgi forklaring. Foto: Ariel Schalit / AP

Ifølge Haaretz var Netanyahu kommunikasjonsminister i tillegg til statsminister i årene 2014 til 2017.

I den perioden skal Netanyahu ha grepet inn og endret spillereglene slik at selskapene til vennen Elovitch fikk fordeler i forhold til konkurrenter. Fordelene kan over tid ha gitt en konkurransefordel verdt millioner av dollar.

Positiv medieomtale

Gjenytelsen fra mediemogul Elovitch var positiv omtale av ekteparet Sara og Benjamin Netanyahu.

I tillegg gav avtalen statsminister mulighet til å gripe inn for å påvirke driften av Walla News. .

Netanyahu skal også ha blandet seg inn i hvem som skulle bli ansatt som journalister og redaktører i landets nest største nettsted.

Denne saken, kalt «Case 4000», er den tredje og siste korrupsjonssaken som statsministeren kan bli tiltalt for.

Overdådige gaver

I en annen sak, kalt «Case 1000», blir statsministeren anklaget for å ha tatt imot champagne, sigarer og overdådige gaver fra rike personer.

Både Benjamin og Sara Netanyahu er i hardt vær. Foto: Ronen Zvulun / Reuters

De skal som gjenytelse ha fått store fordeler i forhold til konkurrentene sine.

I nok en sak, kalt «Case 2000», skal Netanyahu ha diskutert hvordan han kan få positiv omtale i Yedioth Ahronoth som er eid av mediemannen Arnon Mozes.

Heller ikke Netanyahus kone uteblir fra anklagene. Sara Netanyahu er blant annet anklaget for å ha bestilt kostbare catering-måltider til statsministerens offisielle residens, til tross for at det er i strid med bestemmelsene. Hun anklages også for å ha forsøkt å skjule det.

Statsminister Netanyahu har flere ganger sagt at politiet er ute etter ham og at han ikke har gjort noe ulovlig.