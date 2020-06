Belgias konge og statsminister beklager lidelsen i Kongo

President Félix Tsishekedi (t.v.) og kong Philippe av Belgia (t.h.) under et møte i kongehuset i Brussel i september 2019. Tsishekedi sier i dag at «det er nødvendig at vår felles historie med Belgia fortelles til våre barn her i Kongo og i Belgia, på grunnlaget av et vitenskapelig arbeid gjort av historikere i begge landene. »

Foto: DIRK WAEM / AFP