Khin Myo Chit var en av tre som ble drept i et militærraid i byen Mandalay tirsdag kveld.

Militæret sparket inn døra til families hus, beordret alle til å samle seg og spurte faren om de gjemte noen der.

– Min far svarte at alle i huset var til stede, militæret svarte at han løy, forteller den døde jentas eldre søsteren Aye Chan San, til nettstedet Myanmar Now.

Også BBC har snakket med familien.

Soldaten trodde ikke på faren og skjøt ham, men traff syvåringen som satt på fanget hans i magen. Hun døde av skadene på sykehuset samme kveld.

Ukjent grunn

Jentenes 19 år gamle bror ble slått til blods av soldatene og tatt med til arresten.

Beboere i nabolaget hvor dette skjedde, sier til Myanmar Now at de ikke vet hvorfor akkurat deres nabolag ble gjennomsøkt, da det ikke har vært noen protester der.

Tenåringsgutten Tun Tun Aung er et av de 20 barna som har blitt drept av militæret. Foto: Str / AFP

20 drepte barn

Ifølge organisasjonen Save the Children (Redd Barna), er det 20 barn blant dem som har blitt drept. Det totale antall offer for sammenstøtene mellom militæret og demonstrantene er usikkert, kilder i militæret oppgir 164, mens aktivistgruppen Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) oppgir at 261 har blitt drept av militæret de siste ukene.

Tirsdag uttrykte militæret sorg for alle de som har blitt drept i protestene. Samtidig ble demonstrantene anklaget for å spre anarki og vold i landet.

Militæret har skutt mot folkemengden under flere demonstrasjoner og øyevitner forteller til BBC at de har sett folk bli slått til døde av juntaens folk.

Onsdag ble 600 av dem som har blitt arrestert av juntaen de siste ukene sluppet fri Foto: Social Media / Reuters

Løslatt fra fengsel

Demonstrasjonene i Myanmar har pågått siden 1. februar, da militæret overtok makten i landet. Onsdag ble 600 av dem som har blitt arrestert under protestene løslatt.

I dag har aktivistene satt i gang en «stille streik». Gatene i Yangon og hovedstaden Naypyidaw, er ifølge nyhetsbyrået AP tomme. I byen Myeik har det blitt satt opp dukker som holder opp miniplakater med påskriften «Vi trenger demokrati» og «Vi ønsker Moder Suu god helse».

«Vi vil at lederen vår skal bli satt fri», er et av slagordene på en av de mange protestene for å sette fri Aung San Suu Kyi. Foto: Str / AFP

Utsatt på grunn av blokkert internett

Aung San Suu Kyi har vært arrestert siden militæret overtok makten 1. februar. I dag skulle hun ha vært i retten. Rettshøring skulle ha vært løst med digital videokonferanse, men fordi juntaen har blokkert internettforbindelsen har møtet måttet bli utsatt.

Møtet skal etter planen gjennomføres 1. april.

Les mer om Suu Kyis arrestasjon her