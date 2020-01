BBC: Kongehuset «skuffet» over prins Harry og Meghan

BBC skriver at hverken dronning Elizabeth eller Harrys bror, prins William, skal ha blitt tatt med på råd.

Ifølge BBC skal høytstående kongelige være «såret» over offentliggjøringen.

Prins Harry og hertuginne Meghan offentliggjorde onsdag kveld at paret trekker seg fra kongelige oppgaver og ønsker å bli økonomisk uavhengige.

De opplyser også at de vil tilbringe store deler av året i Canada.

Sterke ord fra tabloidene

«Megxit» skriver The Sun på forsiden torsdag i et ordspill på Brexit. Foto: Faksimile

Mens BBC bruker ord som «skuffet» og «såret» bruker de britiske tabloidavisene sterkere ord på sine forsider.

The Sun bruker ordet «Megxit» og skriver om «borgerkrig når Harry & Meg forlater kongehuset».

Ifølge avisen er prins Charles og prins William – henholdsvis Harrys far og bror – «rødglødende av sinne».

Tabloidkonkurrenten Daily Mail har også Harry og Meghan over hele forsiden og skriver om «dronningens raseri».

Også de mer seriøse britiske avisene som The Times og The Telegraph vier omtrent hele forsidene sine til nyheten.

Både Daily Mail og Daily Mirror har ekteparet Sussex over hele forsiden. Foto: Faksimiler

Blir møtt med humor

Den amerikanske tabloidavisen New York Post tar saken humoristisk og har viet forsiden til et tenkt bilde at paret som «vanlige folk».

På bildet sitter Meghan med krøllruller i håret, mens Harry, kledd i underbukse og trøye, drikker øl rett fra boksen.

Komiprogrammet The Daily Show skriver på Twitter at de ser etter to nye ansatte. Blant egenskapene programmet ser etter er at søkerne «må være flinke til å vinke» og «stille eventuelle slott til disposisjon for firmafester».