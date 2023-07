Barn brenner busser i Frankrike: – Foreldre må ta ansvar

Siden 17 år gamle Nahel ble drept, har lukten av svidd asfalt fylt den franske luften.

Hver natt drar ungdommer ut på gatene. Kledd i svarte hettegensere og væpnet med molotovcocktails kjemper de mot politiet.

– Det er foreldrenes ansvar å holde dem hjemme. Det er ikke statens jobb å handle i deres sted, sa president Macron fredag ettermiddag.

Foreldrene NRK møter i forstaden Colombes utenfor Paris, er enige i det.

En utbrent buss i Colombes. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

– Foreldre må kommunisere med barna når de er sinte

Franskmennene er vant til hyppige protester, og livet går videre. På barneskolen i Colombes er det avslutningsfest.

Selv om mange offentlige arrangementer er avlyst i Frankrike på grunn av uroen, var ikke det tilfellet for barneskolens avslutningsfest. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

– Det er festlig stemning, og jeg kommer hit med barna mine for å nyte denne flotte dagen. Vi kan ikke la oss bli knust av det som skjer, sier Dango Abdoullaye (42).

Dango synes det er trist med både drapet på 17 år gamle Nahel og opptøyene.

Han er enig med Macron i at foreldre bærer et spesielt ansvar.

– Hver familie, hver forelder, må ta ansvar. Man må passe på at barna ikke henger ute sent om natten. Foreldre må kommunisere med barna når de er sinte, og si at det er andre måter å uttrykke seg på, sier Dango.

Dango Abdoullaye skjønner at ungdommen er opprørt etter drapet på 17 år gamle Nahel. Han håper regjeringen kan komme med tiltak som bygger forsoning, men mener også at ungdommenes foreldre må ta ansvar. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

– De kan jo ende opp i fengsel

De 12 år gamle jentene Rinad og Manal svinser rundt mellom teltet der det er ansiktsmaling og sukkerspinnboden.

De har det gøy, selv om de heller ikke fikk mye søvn i natt.

– Kl. 03.00 på natten hører vi lyder fra fyrverkeri og bomber. Det er skremmende. I natt sov jeg ikke mer enn tre timer, sier Rinad.

Rinad (i svart T-skjorte) og Manal (i fargerik T-skjorte) leker med noen yngre barn på skolefesten i Colombes i Frankrike.

Jentene skjønner ikke at ungdommer på deres alder kan delta i opptøyene.

– Det er jo farlig. Politiet har våpen, og de har jo ikke lov! De kan ende opp i fengsel, sier Manal.

– Foreldrene deres burde virkelig gjøre noe, sier Rinad.

– Noen foreldre er alene

Det er kanskje ikke så lett for alle foreldre å holde barna under oppsyn, mener Thomas Branchi (18).

Mange av vennene hans deltar i opptøyene.

– Når du ser at noen foreldre er alene, og jobber hele dagen for å møte familiens behov. Da skjønner du hvorfor mange ungdommer er alene. Derfor har de mye frihet og blir påvirket av folk som kanskje ikke er så bra, sier Thomas.

Thomas Branchi fra Colombes i Frankrike har flere venner som deltar i opptøyene, men holder seg selv unna for å unngå problemer. Foto: Terje Haugnes / NRK

Gutten går kledd i grått treningstøy, ikke svart. Han trenger ikke å gjemme seg på natten, og synes egentlig det er slitsomt å ikke få sove på grunn av de høye smellene.

Men Thomas skjønner vennenes sinne.

– Det er klart, hvis man bare går i en fredelig marsj, da blir man ikke hørt.

Det samme sier Bilel Alves (18), som NRK møter i ferd med å filme en utbrent buss lørdag formiddag.

Bilel Alves er ikke helt enig med demonstrantene, men han skjønner sinnet deres. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

– Mange er opprørte. De går ut og knuser ting og er voldelige i byen. Jeg er ikke 100 prosent enig med dem, men jeg forstår opprøret deres, sier ungdommen.

Det er kort vei fra lekeplassen til gatekampene i Colombes. Når solen går ned er Paris-forstaden som forvandlet.

– I natt blir det nok enda verre. Gaten bak meg som nå er fin og fredelig, kommer til å bli en krigssone, sier Thomas.