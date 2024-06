Fleire gongar dei siste vekene har Nord-Korea sendt ballongar fulle av bæsj og søppel til naboane i sør.

Hundrevis av store, kvite heliumballongar har blitt sendt over grensa, og innhaldet har blitt spreidd over heile nabolandet.

Sør-Korea har svart med å spela musikk og anna sørkoreansk innhald over svære høgtalarar like ved grensa.

Sør-koreanske millitærtilsette leitar i søppel som skal ha blitt sendt over grensa frå Nord-Korea med ballongar. Foto: Im Sun-suk/Yonhap / AP

I tillegg har frivillige organisasjonar sendt eigne ballongar, med mat, internasjonale nyheiter og minnepinnar med K-pop og K-drama.

No har Kim Jong-uns søster, Kim Yo-jong, fått nok. Ho åtvarar nabolandet mot å sette i gang fleire motaksjonar.

– Dette er eit forspill til ein veldig farleg situasjon, sa Yo-jong i ei offentleg utsegn søndag kveld.

ÅTVARAR: Kim Jong-uns søster, Kim Yo-jong, er ein inflytelsesrik politikar i Nord-Korea. Ho har fått nok av propagandaen frå Sør-Korea. Foto: JORGE SILVA / Reuters

Teikn til nordkoreanske høgtalar

– Om ROK fortset å senda brosjyrar samtidig som dei kringkastar provokasjonar på høgtalarar over grensa, vil dei utvilsamt vera vitne til nye motreaksjonar frå DPRK, sa ho søndag, ifølge Reuters.

I tillegg til å vera søstera til diktator Kim Jong-un, er Yo-jong ein av dei mest innflytelsesrike politiske personane i landet.

Frå store høgtalar, som desse, spelar Sør-Korea høg musikk over grensa og inn i Nord-Korea. Foto: Kim Hong-Ji / AP

Militæret i Sør-Korea har sagt at dei vil fortsette med musikkspelinga så lenge naboane fortset å senda ballongar over grensa.

Dei har også sagt at dei har sett teikn på at Nord-Korea set opp eigne høgtalarar ved grensa.

Måndag har det likevel ikkje blitt observert nokre ballongar, verken frå sør eller nord.

I Sør-Korea har det den siste veka flogen inn fleire hundre ballongar fylt med søppel og avføring. Styresmaktene i Sør-Korea reagerer alvorleg på det, og beskriv ballongane som farlege. Du trenger javascript for å se video. I Sør-Korea har det den siste veka flogen inn fleire hundre ballongar fylt med søppel og avføring. Styresmaktene i Sør-Korea reagerer alvorleg på det, og beskriv ballongane som farlege.

Ballongpropaganda i årevis

At dei to naboane sender ballongar over grensene er langt frå nytt, sjølv om teknikken har vore lite brukt dei siste åra.

Allereie ved Koreakrigen på 50-talet sende ein ballongar mellom sør og nord, som oftast med propaganda og informasjon om krigen.

På 50-talet var det i hovudsak militære og styresmaktene som sende ballongane av garde.

Slike ballongar har blitt sendt over grensa til Sør-Korea dei siste vekene. Foto: South Korean Defence Ministry / AFP

I seinare år har ulike organisasjonar brukt teknikken for å spreie informasjon til nabolandet.

I 2020 gjorde Sør-Korea det ulovleg å senda brosjyrar med propaganda over grensa, både i ballongar og flaskepost.