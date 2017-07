Solen er den samme, sterk og sjenerøs, men den strenge sikkerheten en av Frankrikes mest glamorøse paradegater, Promenade des Anglais i Nice, vitner om et land som ennå lever i en tilstand av høynet beredskap.

SKJERPET SIKKERHET: President Emmanuel Macron kom til Nice i ettermiddag. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

President Emmanuel Macron kom rett fra Paris og 14.-julifeiringen der, til Nice for å delta i kveldens ettårsmarkering for ofrene for terrorangrepet.

En merket by

Kvelden 14. juli i fjor har satt dype spor. Direktør Rolf Osterwalder på luksushotellet Hyatt Regency på strandpromenaden i Nice, ble brått operasjonsleder i en by rammet av terror.

SORG: Turistene stanser opp foran blomster og minneord på fortauet i Nice. Foto: YANN COATSALIOU / AFP

Han forteller at hotellet tok imot et hundretall mennesker som flyktet fra terrorangrepet. Hotellet ble både et senter for medisinsk behandling og en operativ sentral for politiforsterkninger som kom fra Marseille og Paris.

Hans hotell er et av de dyreste på promenaden som ble forvandlet til et blodbad på nasjonaldagen i fjor, da en 19 tonn tung semitrailer kjørte ned og drepte 86 mennesker over en strekning på 1,7 kilometer. Angrepet skjedde idet kveldens store festfyrverkeri var avsluttet, og promenaden var full av skuelystne.

Gjerningsmannen på 31 år ble skutt og drept av politiet. IS har i ettertid hevdet at han handlet på oppdrag fra terrororganisasjonen.

Minnestund med navn

Nå er gatene vasket og rengjort, og igjen pyntet med blomster og flagg. Men stemningen er mer stillferdig enn på en vanlig nasjonaldag.

IKKE GLEMT: Blomster og bilder av flere ofre er hengt opp på en palme på strandpromenaden i Nice Foto: JEAN-PIERRE AMET / Reuters

Det har vært et spesielt år i Nice. Aktivitetsnivået på strandpromenaden er har vært lavere. Denne 14. juli ble brukt til en minnemarkering som vart gjennom dagen. Ingen fikk ta seg ut på promenaden uten først å bli sjekket av politiet.

I en minnemarkering i ettermiddag på promenaden ble navnene på alle de 86 ofrene ble lest opp i en fin og stillferdig seremoni. Mange la ned blomster på stedet og hengte opp lapper.

Tradisjonelt har nasjonaldagen blitt markjert med stort festfyrverkeri såsnart mørket har falt på i Nice. Men ikke i år.

MINNEORD: Et fransk flagg med minneord om et av de 86 ofrene vaier over strandpromenaden i dag. Foto: JEAN-PIERRE AMET / Reuters

Ballonger i stedet for raketter

I stedet for raketter skal det tennes lys og slippes opp ballonger for å markere avslutningen på 14. juli.

Det er skjerpet sikkerhet over hele Frankrike i dag. Den nye presidenten, Emmanuel Macron ble kritisert for manglende fokus på sikkerhet i valgkampen, men har etter at han ble innsatt, lagt økt vekt på å vise at han tar sikkerhet, militære spørsmål og bekjempelsen av terror veldig alvorlig.

I kveld kom han rett fra Paris til Nice for å bli med på kveldsmarkeringen.

VEKKER BEGEISTRING: President Emmanuel Macron kom i ettermiddag rett fra Paris til Nice for å delta i minnestunden for ofrene for fjorårets terrorangrep i byen. Foto: POOL / Reuters

Alt i alt var 130 000 politifolk utplassert over hele Frankrike for å sørge for sikkerheten på denne nasjonaldagen. Det tilsvarer det samme antallet som under valgdagene i presidentvalget og valget på nasjonalforsamling i mai og juni.

