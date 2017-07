Bono og Adam Clayton fra det irske bandet U2 avkom Nice i ettermiddag. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Tidligere på dagen var det flere mindre minneseremonier langs strandpromenaden, men den største foregikk på Place Massena i sentrum i ettermiddag, etter at president Emmanuel Macron ankom.

Da nasjonalsangen ble avspilt, reiste samtlige seg i ærbødighet, og mintes de 86 som ble drept da 31 år gamle Lahouiej Bouhlel meide ned hundrevis av mennesker med en lastebil under fjorårets 14. juli-feiring på strandpromenaden få meter unna Massena-plassen.

STILLFERDIG: Ett år etter terrorangrepet er stemningen stillferdig på promenaden som vanligvis er tettpakket av feststemte mennesker på denne tiden. Foto: VALERY HACHE / AFP

Dekorerte helter

I løpet av minneseremonien ble politi og sivile dekorert for sin innsats for å stanse terroristen. Blant dem var politimennene Gaetan Roy og Magali Cotton som løp etter Bouhlel mens han kjørte gjennom menneskemengden, innhentet ham og skjøt ham.

Dekorert ble også Franck Terrier som kastet scooteren sin under lastebilen og forsøkte å ta seg inn i førerhuset for å stanse lastebilen, og Alexander Nigues, som også grep tak i dørhåndtaket og prøvde å komme seg inn i førerhuset for å stanse Bouhlel.

TØRKET EN TÅRE: Frankrikes president Emmanuel Macron under seremonien. Til venstre for ham sees landets tidligere presidenter François Hollande og Nicolas Sarkozy, og fyrst Albert II av Monaco. Helt til høyre ordfører i Nice, Christian Estrosi. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Lovet å bekjempe terror

I en tale til ofrenes familier, tjenestemenn og andre som hadde møtt opp, slo Macron fast at terrorisme skal bekjempes.

Ni jagerfly fløy i formasjon over byen. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Han lovet å føre «en nådeløs kamp» både i og utenfor Frankrike for å sette en stopper for framtidige terrorangrep.

– Vi skylder dere dette, sa han i sin tale.

Macron lovet også å sikre nødvendig hjelp til de over 400 som ble såret i fjorårets angrep i Nice.

Seremonien ble avsluttet med at ni jagerfly fløy over byen og etterlot seg striper på himmelen i flaggets farger.

MINNETABLÅ: Flere steder langs stranden er det laget minnesteder for terrorofrene. Foto: VALERY HACHE / AFP

Minnekonsert

I kveld var det en konsert med en rekke av Frankrikes fremste kulturelle personligheter på scenen på Place Massena, blant dem skuespilleren François Berleand, humoristen Patrick Timsit, den verdenskjente komponisten Michel Legrand og skuespilleren Elsa Zylberstein.

Konserten ble avsluttet med et mektig syn da 86 store, hvite ballonger ble sluppet mot nattehimmelen. Samtidig ble 86 blå lysstråler tent på promenaden.

Ballongslippet var en fredelig alternativ til det årvisse fyrverkeriet som pleier avslutte 14. juli-feiringen i Nice. De var nettopp smellene fra fyrverkeriet og festlighetene som gjorde at det tok tid før folk på strandpromenaden i fjor skjønte alvoret da den dødbringende lastebilen kom kjørende.