– Det er nå opp til Donald Trump å vinne stemmene til dem i partiet vårt som ikke støttet ham. Jeg håper han gjør det, sa Nikki Haley da hun avsluttet valgkampen sin onsdag.

Hun stilte seg ikke bak Trump som presidentkandidat slik de fleste av de andre utfordrerne i den republikanske nominasjonskampen har gjort.

Sjanseløs

Haley hadde ikke en sjanse. Hun klarte aldri å gi Donald Trump en reell kamp, og vant bare to ørsmå og sære delstater i nominasjonskampen: Washington DC, som har færrest republikanske velgere i hele USA. Og lille Vermont, hjemstaten til sosialisten Bernie Sanders.

Lenge tiltrakk hun seg mange penger. Det var støtte fra donorer som likte John McCain i 2008 og George Bush i 1988.

Haley hadde blitt de tradisjonelle republikanernes kandidat, men balanserte samtidig på en vanskelig line på valgmøtene sine:

Hun lovet et sterkt Nato og penger til krigen i Ukraina, samtidig som hun var varsom med å kritisere Trump i frykt for å skremme vekk hans velgere og havne i samme situasjon som mange partifeller som har mistet posisjoner de siste årene.

Hun understreket gang på gang at hun er konservativ nok og kom inn i politikken under det populistiske tea party-opprøret i Partiet i 2010.

MAGA: Det er Make America Great Again-bevegelsen som stiller mot president Biden i november. Foto: Reuters

Men Nikki Haleys form for republikanisme er nede for telling.

Det er Make America Great Again-partiet som skal stille til valg mot Joe Biden i november.

Biden lettet?

Spørsmålet er hva Nikki Haleys velgere gjør på valgdagen 5. november.

Holder de seg for nesa og stemmer på Trump?

Sitter de hjemme? Eller bytter de side?

Joe Biden var raskt ute og ønsket dem velkommen til seg da Haley trakk seg onsdag.

Han hyllet henne for å ha kjempet mot Trump. Men Biden er trolig også lettet.

For mange målinger viser at Joe Biden ville slite tungt med å slå Haley om det var de to som skulle kjempe om å lede USA.

TEPPEFALL: Nikki Haley gav seg, men ble likevel historisk. Ingen republikansk kvinne har vunnet to nominasjonsvalg før. Foto: AP

Hun ville ha brakt et generasjonsskifte og et ideologisk skifte til Det republikanske partiet.

Et slikt skifte har heller ikke demokratene klart å få til.

Biden er kandidaten til tross for at et stort flertall i partiet sier de vil ha noen andre.

Og supertirsdagen viste at kandidater på Demokratenes venstreside sliter med å nå opp. Selv om den også viste kraftig misnøye med Bidens håndtering av krigen i Midtøsten.

Hvor mange vil bytte til Trump?

Nye målinger fra anerkjente Quinnipiac viser at halvparten av dem som støttet Haley, sier de vil stemme på Trump,

Mens 37 prosent sier de vil stemme på Biden.

Antallet velgere som ikke vil stemme på noen av dem kan avgjøre presidentvalget.

Donald Trump og Joe Biden har fått en felles utfordring:

Begge må tiltrekke seg nye velgere om de skal klare å hale seieren i land.

Valgkampen mellom to gamle menn som begynner nå, får få amerikanere til å juble.

I måling etter måling sier velgere at de ønsker seg andre kandidater.

ELDRE HERRER: Svært mange velgere er misfornøyde med utvalget av presidentkandidater i år. Trump er 77 år. Biden er 81. Foto: AFP

Når det gjelder både Trump og Haleys velgere, er et spørsmål om de fortsatt vil støtte ekspresidenten selv om han skulle bli dømt for en forbrytelse.

En valgdagsmåling CNN fikk utført i fire delstater på supertirsdag viser at 17 prosent av de som stemte på Haley, sier at Trump ikke kan bli president dersom han blir dømt for noe.

I Haleys hjemstat Sør-Carolina sa nesten en fjerdedel av velgerne hennes at de aldri kunne tenke seg å stemme på Trump da det var nominasjonsvalg der 24. februar.

Men vil de tenke slik også i november når han er kandidaten og Joe Biden er alternativet?

Situasjonen kan endre seg

Trump forsøker å tiltrekke seg nye velgergrupper, for eksempel blant etniske minoriteter. Mange unge menn jeg har snakket med de siste ukene, selv i liberale delstater som California, sier de liker Trump bedre enn Biden fordi førstnevnte er tøff og energisk og fordi økonomien var bedre da han styrte.

Dette til tross for at amerikansk økonomi går så det suser nå, og arbeidsledigheten er rekordlav.

Joe Biden får en formidabel oppgave med å overbevise disse velgerne.

De viktigste våpnene hans blir trolig penger.

Og abortsaken.

Biden har en velfylt kampanjekasse og planlegger storstilte kampanjer mot Trump.

Trump derimot må trolig selge eiendom for å betale de 4,7 milliardene kroner han har blitt idømt i bot i en bedragerisak i New York

Mens Biden vekker liten entusiasme og har mindre energi enn Trump, må Trump mest sannsynlig tilbringe deler av de neste åtte månedene i rettssaler, kanskje i så mange som tre forskjellige delstater.

Abort

Abortsaken er også svært viktig for mange amerikanske kvinner. Nikki Haley forsto at mange av hennes velgere ikke er enige i de strenge abortforbudene en del republikansk styrte delstater har vedtatt etter høyesterettsdommen som fjernet retten til abort for alle amerikanske kvinner i 2022.

Denne saken har også gitt demokratene seire i flere delstater siden 2022.

Kan det bli kvinnene som avgjør presidentvalget i 2024?

IKKE GI OPP: – Til alle kvinner og jenter vil jeg si: Være sterke og modige. Det var det siste Nikki Haley sa i avskjedstalen sin i dag. Foto: AFP

