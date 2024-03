Donald Trump har fortsatt kraftig medvind i nominasjonsprosessen foran presidentvalget.

– Min personlighet har holdt oss unna kriger, sier Trump. Vi hadde ingen kriger og vi stanset kriger da jeg var president.

Det sier han i en tale til sine tilhengere i California i 04.30-tiden norsk tid. I den delstaten er det nå klart at han vinner alle delegatene.

Trump nevnte ikke Nikki Haley i de første ti minuttene av talen sin. Talen er en valgtale for kampen mot Biden. Han snakket som om nominasjonsprosessen er over.

– Vi skal vinne dette valget fordi vi ikke har noe valg. Taper vi, har vi ikke noe land lenger, sier Trump som var svært opptatt av ulovlig innvandring i talen sin.

Trump har allerede vunnet 13 av 15 delstater i nattens nominasjonsvalg, ifølge nyhetsbyrået AP.

Biden: På tide å forsvare demokratiet

President Joe Biden har ikke holdt noen tale, men sendt ut en uttalelse. Der tar han til orde for å forsvare demokratiet og personlig frihet.

– Til enhver demokrat, republikaner og uavhengig som tror på et fritt og rettferdig Amerika: Dette er vårt øyeblikk. Dette er vår kamp. Sammen vil vi vinne, står det i uttalelsen.

Nikki Haley vant i Vermont

Nyhetsbyrået Ap har erklært Trump som vinner i Alabama, Arkansas, Colorado, Massachusetts, Maine, Minnesota, Nord-Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia, California og Alaska.

Nikki Haley vinner i Vermont. Dette er Haleys første seier på supertirsdag, og andre seier totalt.

Bare Alaska og Utah gjenstår.

– Dette blir en inspirerende kveld. Vi gjør noe ingen har klart på svært lenge. Landet vårt har fått juling de siste årene. Biden er den verste presidenten i USAs historie, sier Trump.

– Høylytt og aktiv

– En ting som er bra med Trump er at han har personlighet, han er høylytt og han er aktiv, sier Precious, en student ved UCLA-universitetene i Los Angeles som NRK har snakket med før supertirsdag.

Virginia var den første staten hvor resultatene var klare, der får Trump flest delegater til landsmøtet, melder Reuters. Nikki Haley, som vant valget i Washington DC sist helg, hadde håpet på seier i Virginia, men slik gikk det ikke.

Trump vil ikke få mange nok delegater ved nattens valg til å sikre seg nominasjonen til republikanerne. Det er likevel knyttet spenning til om Nikki Haley vil trekke seg i løpet av natten fordi det er umulig å se hvordan hun skal klare å dra dette i land.

Og hos Donald Trump i Florida er det invitert til supertirsdag-fest.

Under supertirsdag velges 865 av delegatene til det republikanske landsmøtet. Det er 15 delstater som holder primærvalg eller valgmøter for å avgjøre partienes presidentkandidater før presidentvalget i USA som er 5. november.

Spennende om unge vil stemme

Et av de største spenningsmomentene ved valget i USA i november er ventet å være om unge velgere vil bruke stemmeretten.

Flere unge NRK snakker med i liberale California uttrykker at liker Donald Trump.

Trump har klart å få utsatt flere av rettssakene mot seg, og denne uka vant han en betydelig seier i høyesterett. En delstat kan ikke fjerne Trump fra stemmeseddelen på grunn av det som skjedde etter valget i 2020, slo dommerne fast.

Biden vinner for demokratene

Når det gjelder demokratene, så har de bare en reell kandidat, nemlig sittende president Joe Biden.

Men spørsmålet er likevel hvor upopulær han har blitt. Han har mistet støtte hos mange, og det er stor bekymring for at Bidens alder gjør at han ikke er like effektiv som president.

Men selv om Biden er gammel, 81 år, så er det unge som har tro på ham.

– Jeg syns begge er ganske gamle, men jeg er enig i Bidens politikk. Biden fikk gjennom den største klimatiltakspakken i historien, sier studenten Vevek som NRK har snakket med.

De første resultatene som kom inn viser at Biden vant i Iowa. Der er det ikke nominasjonsvalg for republikanerne nå, men fra før har Trump allerede vunnet den republikanske nominasjonen der.

Biden vinner også i de delstatene som er opptalt til nå.

Joe Bidens utfordrer, Dean Phillips fra Minnesota, ligger ikke an til å vinne noen delstater.

Han taper også i sin hjemstat Minnesota.

Kennedy kan endre resultatet

Robert F. Kennedy Jr. stiller som uavhengig kandidat.

Han deltar naturlig nok ikke i de to partienes nominasjonskonkurranser, men har klart å samle inn nok underskrifter til å få plass på stemmeseddelen i tre sentrale delstater ved valget i november.

Kennedy har nådd underskriftskravet i Georgia, Arizona og Nevada.

I alle disse tre delstatene der det nokså jevnt mellom republikanere og demokrater. Dermed kan Kennedy frata et av de to store partiene seieren.

Kennedy er sønnen til den Robert F Kennedy som var justisminister og presidentkandidat på 1960 tallet før han ble skutt under et valgmøte i 1968. Han er nevøen til president John F. Kennedy.

Faren og onkelen hans var demokrater. Kennedy selv samler støtte fra både Demokrater og Republikanere, men en Reuters-måling fra desember i fjor viser at Biden ville tape mest på at Kennedy Jr får plass på stemmeseddelen i viktige delstater.

Superhektisk dag

Supertirsdag er den amerikanske valgkampens mest hektiske dag. Da holder flest delstater valg samtidig. Det er ventet at Trump får flesteparten av stemmene, og dermed delegatene til landsmøtet, for republikanerne.

En av de andre studentene NRK møter sier ting var bedre da Trump var president forrige gang.

– Det var mer fred, og drivstoff var billigere, sier Jonathan. Han syns Biden har hatt muligheten til å vise sin støtte for Amerika, Ukraina og Israel, men ikke gjort en god nok jobb. Og dermed ikke for økonomien til amerikanere heller.