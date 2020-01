Ayatolla Khamenei gråter ved kisten til general Soleimani

Hundretusener har møtt opp i Teheran for å følge general Qassem Soleimani på den siste reisen. Han ble drept av en amerikansk rakett 3. januar, og verden har endret seg siden det.

– Familiene til amerikanske soldater i Midtøsten vil bruke dagene på å vente på døden til sine barn, sa Zeinab Soleimani.

Hun er datteren til den drepte generalen, og har tidligere krevd at drapet skal hevnes.

BARNA DERES VIL BLI DREPT: Datteren til den drepte generalen, Zeinab Soleimani, lovte blodig hevn over amerikanske soldater i Midtøsten. Foto: AP

Ayatollaen

Den øverste lederen i Iran, ayatolla Ali Khamenei lovte ikke hevn da han ba de dødes bønn over kisten til generalen og de andre iranerne som ble drept i angrepet.

Tidligere har han sagt følgende:

– Når vi nå roper død over Amerika, så mener vi død over de amerikanske lederne. Død over Trump. Død over Bolton. Død over Pompeo. Vi mener ikke det amerikanske folk. Den alvorlige hevnen venter de som har gjort hendene sine blodrøde med dette drapet.

HAR TATT OVER: Quds-styrkene er en betydelig maktfaktor i Midtøsten. Nå har Esmail Ghaani tatt over ledelsen. Han lover en motreaksjon på drapet. Foto: AP

Den nye generalen

Esmail Ghaani har tatt over stillingen som leder av Quds-styrken. Han var også til stede ved seremonien i hovedstaden, men truslene han siteres på, kom under et TV-intervju mandag morgen.

– Gud den allmektige har lovd at hevnen vil komme, og Gud er den øverste hevner. Selvfølgelig vil det komme noe, sa Ghaani.

Han, og de andre som uttaler seg i offentlige iranske medier i dag, mener at generalen er en martyr.

– Med Guds hjelp lover vi å fortsette virket til martyren, og i bytte for hans martyrdom vil vi arbeide for å fjerne USA fra regionen, sa Ghaani.

STORE SEREMONIER: I dag minnes general Soleimani i hovedstaden Teheran. Senere skal han legges i jorden i sin hjemby Kerman. Foto: Iranian Leader Press Office

Vil ha amerikanerne ut

Hjelp til dette har han allerede fått fra den irakiske nasjonalforsamlingen. Den har vedtatt at amerikanske styrker er uønsket i landet. Vedtaket er ikke endelig, og nasjonalforsamlingen er delt.

President Donald Trump svarer at det ikke kommer på tale.

– Vi har en usedvanlig dyr flybase der som kostet millioner av dollar å bygge. Vi drar ikke med mindre de betaler oss tilbake for den, sa Trump til reportere om bord flyet da han søndag var på tur hjem fra ferie.

– Om de ber oss om å dra, vil vi ilegge dem sanksjoner som de aldri har sett maken til. De vil få de iranske sanksjonene til å se tamme ut, fortsatte presidenten.

SØRGET OVER AV TUSENER: Seremonien ble også sendt direkte på iransk fjernsyn. Foto: ATTA KENARE

Ukjent iransk svar

Hva som vil skje, er uklart. Reaksjonen komme før generalen til slutt er i jorden i sin hjemby Kerman.

– Det er helt sikkert at det vil komme en reaksjon fra Iran og deres støttespillere, sier analytikeren Ibrahim Bayram til AP.

– Spørsmålet er hva, hvor og når.

VENTER PÅ MER: En amerikansk marineinfanterist ved den amerikanske ambassaden i den irakiske hovedstaden Bagdad. Her kan det komme nye angrep når som helst. Foto: US MARINES

Avbrutt kampen mot IS

Amerikanske styrker i hele Midtøsten er satt i alarmberedskap. Forsterkninger fra marineinfanteriet og fra fallskjermjegere i 82. divisjon er på vei. Amerikanske sivilister er bedt om å dra hjem.

De norske soldatene i Irak, sier til NRK at de er forberedt på å måtte avslutte oppdraget.

Oljeprisen fortsetter å stige. Prisen på nordsjøolje var mandag formiddag 70 dollar fatet. Det er det høyeste siden mai i fjor.

USA har inntil videre innstilt kampen mot IS og trening av irakiske styrker for å kunne konsentrere seg om sin egen beskyttelse.