Avtale gir nytt håp for Kongo

Erkebiskop Marcel Utembi og andre katolske biskoper ankommer signeringsseremonien i Kinshasa første nyttårsdag. Foto: JUNIOR D.KANNAH / Afp

Det er mye som står på spill. Kongo har ikke hatt en fredelig maktovertakelse siden landet ble uavhengig i 1960. Tidligere borgerkriger har krevd flere millioner menneskeliv.

Alles øyne har vært rettet mot biskopene fra den katolske kirken. De har ledet forhandlingene mellom regjeringen og opposisjonen siden 8. desember i fjor. Nå er avtalen signert, men ikke av alle.

Ifølge avtalen skal det holdes valg i slutten av 2017. Opposisjonen skal få statsministerposten i mellomtiden.

President Joseph Kabila skal lede overgangsregjeringen fram til valget og et avgjørende punkt i avtalen er at han ikke skal stille til gjenvalg.

Et par underskrifter mangler

Det siste er viktigst fordi det betyr at Kabila i så fall respekterer grunnloven som sier at han ikke kan stille til valg for en tredje periode.

Flere representanter for regjeringen og opposisjonen har signert avtalen, men verken Kabila eller landets ledende opposisjonsleder Etienne Tshisekedi har signert den ennå.

Erkebiskop Marcfel Utembi som har ledet forhandlingene, sier det er flere utfordringer framover:

– En ting er å ha kommet fram til et politisk kompromiss, noe annet er å gjennomføre det, sier han.

Justisminister Alexis Thambwe Mwamba signerte avtalen i Kinshasa søndag. Foto: JUNIOR D.KANNAH / Afp

Voldsspiral

Den politiske krisen ble utløst av at valget ikke ble holdt som planlagt i november. Presidentperioden til Joseph Kabila gikk ifølge grunnloven ut 19. desember. Nå sitter han på overtid.

Ungdom som har våget seg ut for å demonstrere, har blitt møtt med kuler fra sikkerhetspolitiet. Tallene på antall drepte varierer mellom 40 og 100. Flere hundre er arrestert.

Ida Sawyer fra Human Rights Watch som overvåker den spente situasjonen, er en av flere som har reagert positivt på avtalen.

Hun skriver på Twitter at avtalen er et stort skritt framover for Den demokratiske republikken Kongo, og at neste skritt blir å sikre klare forpliktelser slik at avtalen faktisk blir gjennomført.