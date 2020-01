Australske forskere har greid å isolere coronaviruset

Viruset er tatt fra en av de fem smittede personene som er kommet til landet fra Kina.

Forskerne ved Peter Doherty-instituttet i Melbourne vil nå dele det isolerte viruset med Verdens helseorganisasjon (WHO) som vil distribuere det til laboratorier verden rundt som arbeider med å utvikle en vaksine mot coronaviruset.

Underdirektør Mike Catton ved instituttet beskriver resultatet som «svært viktig» og et mulig gjennombrudd i bekjempelsen av viruset, overfor kringkasteren ABC. Catton sier forskere nå kan teste mulige vaksiner mot viruset og se om de virker.

– Det er et farlig virus, det tar livet av noen mennesker, men det har ikke samme dødelighet som ebolaviruset, sier Catton.

Funnet kan også gjøre det mulig å utvikle en test som kan avsløre om personer er smittet av viruset før de eventuelt begynner å vise symptomer på smitte.

Kina vil ikke dele funn

Et kinesisk laboratorium greide å dyrke fram en virusprøve i forrige uke, men ville ikke dele sitt funn med WHO til tross for at Kina er medlem av organisasjonen, skriver Daily Mail i Australia.

Kinesiske myndigheter opplyste onsdag at 132 personer så langt er registrert døde av viruset og at nesten 6.000 mennesker er smittet. I tillegg mistenker helsemyndighetene at 9.000 personer kan være smittet. Utenfor Kina har minst 79 mennesker påvist smitten.