Australsk småby rasert av skogbrann

– Jeg antar at de fleste bygninger i Uarbry er ødelagt og eller tilintetgjort, sier sjef Shane Fitzsimmons for de lokale brannmyndighetene. Brannen var så destruktiv at den skapte sitt eget lyn- og tordenvær og regnet glødende kull.

Ute av kontroll

Ekstrem varme og lang tids tørke får skylden for de mer enn 80 brannene som nå herjer Øst-Australia, og brannmannskaper bekrefter i dag at de ikke har kontroll på 20 av dem.

Skogbrannen som utslettet Uarbry er en av dem og raser videre ved byen Dunedoo, som ligger rundt 350 kilometer nordvest for Sydney.

Denne helgen har rundt 2.500 brannmannskaper kjempet mot mer enn 200 branner, som har ødelagt hus og hjem, buskap og landbruksmaskiner i ulike deler av New South Wales.

To brannmenn er alvorlig skadd og innlagt på sykehus. Fitzsimmons sier det er utrolig at ingen liv har gått tapt.

Flere steder har temperaturen nærmet seg 50 varmegrader, og myndighetene har innført totalforbud mot åpen ild.

Spøker med varmen

Utrolig nok har ingen mistet livet så langt, og australierne har benyttet sosiale medier til å spøke med ekstremvarmen.

Politiet i Queensland tok for eksembel en liten pause i arbeidet og stekte et egg på panseret på bilen.

Også i Australias største by, Sydney, har det vært varmt i helgen.

Og mange har dokumentert varmen på sosiale medier.

Men trøsten kan være at fra og med denne uken så skal det bli litt kaldere, men fortsatt så har ikke brannmannskaper kontroll over mange av skogbrannene.