Australia forbereder seg på en ny katastrofenatt

Myndighetene i New South Wales advarer om at brannmarerittet er langt fra å være over. Brannvesenet i delstaten har sendt ut varsel om 12 farlige storbranner. Samtidig er det registrert rekordhøye temperaturer. Blant annet så mye som 48,9 grader i Penrith, vest i Sydney, melder australske ABC News. I delstaten Victoria er det 14 branner som er klassifisert som farlige storbranner.

Se det enorme omfanget av skogbrannene i Australia Du trenger javascript for å se video.

Statsminister Scott Morrison varsler at 3.000 reservesoldater mobiliseres til kamp mot brannene.

Trolig første gang i historien

– Den seneste tiden, og særlig i løpet av den siste uken, har vi sett denne krisen eskalere til et helt nytt nivå, sa statsminister Scott Morrison under en pressekonferanse lørdag.

Forsvarsminister Linda Reynolds sier hun tror det er første gang i Australias historie reservesoldater mobiliseres slik.

I tillegg til at 3.000 reservister mobiliseres, skal føderale myndigheter leie inn fire store brannfly som skal bidra i slukkingsarbeidet, opplyste Morrison. Flere militære helikoptre settes også inn i slukkingsarbeidet.

Høye temperaturer og kraftig vind gjør fremdeles slukkingen vanskelig og det er ikke meldt om bedre værforhold med det første.

– Vi har en lang natt foran oss. Vi har ikke sett det verste ennå, sa delstatsminister i New South Wales, Gladys Berejiklian.

Flyktet på hesteryggen

Bec Winter er en av mange tusen som har vært nødt til å innse at det ikke var trygt å oppholde seg hjemme lenger. Hun forteller til nyhetsbyrået Reuters at hun sendte sønnen av gårde i en fullastet bil, mens hun selv salet opp hesten Charmers. Det ble en skummel ridetur.

– Jeg visste ikke om vi red mot flammene, jeg hadde ikke fått oppdatert meg. Jeg kjente heten og visste ikke om det var fra sola eller ilden. Det var fryktelig skremmende, men jeg stolte på Charmers og på at hun kunne få meg trygt vekk. Og det gjorde hun. Hun er min helt, sier Winter.

Bec Winter og hesten Charmers er nå trygge i byen Moruya. Foto: Reuters

Sammenlignet med en atombombe

I delstatene New South Wales (NSW) og Victoria fortsetter brannene å rase lørdag, godt hjulpet av vind og høye temperaturer.

I NSW kjemper over 3.000 brannfolk lørdag mot flammene, opplyser delstatsmyndighetene, og ifølge lokale medier er det fare for at flammene trenger inn i Sydneys vestlige forsteder.

Delstatens transportminister Andrew Constance tok sterke ord i bruk da han ble intervjuet om situasjonen på australsk radio.

– La meg være ærlig. Dette er ikke en skogbrann, det er en atombombe. Det er ikke mulig å beskrive det helvete og de ødeleggelser den har forårsaket, sa han til ABC Radio Sydney.

Over 20 er omkommet

Lørdag ble det kjent at to personer har omkommet på øya Kangaroo Island i delstaten South Australia, som grenser til NSW og Victoria.

– Antallet personer som nå er bekreftet omkommet i brannene, er nå 23, sa Morrison lørdag.

Lørdag kom de første evakuerte fra byen Mallacoota til Melbourne etter en 20 timers båtreise. Mallacoota ble omringet av flammer og 4000 mennesker hadde søkt tilflukt på stranden. Nå er om lag 1000 av dem brakt i sikkerhet og skipet har returnert for å hente flere.

Amy Houghton og sønnen Casey er i byen Mallacoota og venter på å bli evakuert. Foto: Amy Houghton

Lørdag morgen la brannvesenet i New South Wales og Victoria ut denne oversikten over de mange brannene: