Tusenvis av brannmenn kjemper mot flammene i Italia og Frankrike

På hver sin side av Middelhavet går mål på mål med skogområder opp i røyk.

I Oristiano på Sardinia i Italia jobber 7500 brannmenn med å slukke en brann som dekker nesten 40 kvadratkilometer.

I Moux i Sørvest-Frankrike er mer enn 800 brannmenn i gang med slukningsarbeid på en litt mindre brann, på omtrent 9 kvadratkilometer.

TØRT: Mesteparten av Italia og Sør-Frankrike har hatt svært høye temperaturer og tørt vær de siste ukene. Kartet viser områdene nær Moux i Frankrike, og Oristiano-regionen i Sardinia, der to branner herjer.

– En hittil usett katastrofe

Hjelp har kommet til Sardinia i form av fire vannbombe-fly, to fra Hellas og to fra Frankrike, sendt gjennom et felles EU-samarbeid. Nå er det elleve fly i himmelen som skal bidra til å kvele flammene. Italias utenriksminister Luigi Di Maio har uttrykt sin takknemlighet.

UTBRENT: En utbrent bil står parkert i det herjede landskapet etterlatt av brannen i Oristiano. Foto: Alessandro Tocco / AP

Inntil videre viser bildene at brannen etterlater seg et herjet landskap: Røyk dekker horisonten, en bil står utbrent igjen, og en død rev vitner om villdyrenes lidelser.

Minst 800 personer har måttet evakueres, ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA.

– Det er en hittil usett katastrofe, konkluderer presidenten for regionen Sardinia, Christian Solinas.

FLUKT: Biler står parkert ved veien mens nattehimmelen lyses opp av flammene i Oristiano. Minst 800 personer har måttet forlate hjemmene sine, på flukt fra brannen. Foto: Alessandro Tocco / AP

Vanskelig situasjon i Frankrike

I Moux i Frankrike er brannområdet mindre, men slukningsarbeidet forblir vanskelig.

– Det er et vanskelig arbeid. Vi må dekke en front på mer enn 25 kilometer der brannen kan gjenoppstå, sier operasjonsleder Jean-Michel Dubois til Le Point.

KJEMPER: Et vannbomber-fly og en brannbil kan skimtes i et gråoransje lys, i gang med å kjempe mot flammene i nærheten av Moux i Frankrike. Foto: Idriss Bigou-gilles / AFP

90 personer har blitt evakuert, og ett hus har brent ned på grunn av brannen i Moux.

Nærmere 100.000 personer i Sørvest-Frankrike mistet også strømmen i en times tid på lørdag, da strømlinjer ble rammet av brannen.

Samtidig pågår langt større branner i blant annet USA, Canada, og Sibir. Bare Bootleg-brannen i Oregon i USA dekker et område 40 ganger større enn brannen på Sardinia.