Byggingen av det massive teleskopet begynte allerede i 2015, men har blitt utsatt en rekke ganger.

Grunnen er at lokalbefolkning på Hawaii anser den rundt én million år gamle, sovende vulkanen for å være hellig grunn. Flere hundre demonstranter har de siste månedene nok en gang gjort livet surt for arbeiderne på toppen av den over 4000 meter høye vulkanen.

Demonstrantene, som har slått seg på fredelig vis, mener byggingen av milliardprosjektet krenker lokal kulturarv og ødelegger miljøet.

En datategning av «Thirty meter telescope», slik det skal se ut når det omsider står ferdig. Foto: Illustrasjon / Ap

Fortviler

Det massive teleskopet skulle etter planen stått ferdig i 2027, men tidsskjemaet sprekker.

Demonstrantene mener teleskopet kunne ha blitt bygget på et mindre kontroversielt sted, som Kanariøyene.

Astronomer mener imidlertid Mauna Kea-vulkanen er ideell, på grunn av høyden (4200 meter over havet), den avsidesliggende beliggenheten og gode skyforhold.

Christophe Dumas, en fransk astronom som leder byggeprosjektet, fortviler.

– Det har blitt utsatt i mange år. Det innebærer at kostnadene har steget betraktelig, i tillegg til at den byggetillatelsen vi har fått nå bare varer i 10 år.

Bygningsarbeidere river et trehus satt opp av demonstranter på toppen av Mauna Kea-vulkanen. Foto: Dan Dennison / AP

Kjendisstøtte

Demonstrantene har fått støtte av en rekke kjendiser, som skuespilleren Dwayne «The Rock» Johnson og sangeren Bruno Mars.

– Det jeg har skjønt først nå, til tross for at jeg har fulgt saken i flere år, er at dette handler om mer enn bare et teleskop, sa Johnson, som vokste opp på Hawaii, da han besøkte vulkanen i sommer.

– Det handler om menneskeheten. Det er kultur, sa Johnson, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Dwayne «The Rock» Johnson snakker med en demonstrant på Mauna Kea-vulkanen i juli. Foto: Jamm Aquino / AP

– Nok er nok

Det er allerede er 13 mindre teleskoper på vulkanen. Mange spør derfor om det er så farlig å bygge ett til. Svaret på det fra demonstrantene, er et rungende «ja», ifølge AFP.

– Jeg har snakket med lokale ledere, og de er tydelige på at ikke bare er teleskopet for stort, det er også ett for mye, sier Greg Chun ved Mauna Kea-avdelingen ved universitetet på Hawaii.

– De forteller meg at de har delt dette fjellet lenge nok, og at «nok er nok», sier Chun.

Dexter Kaiama og andre demonstranter blokkerer veien opp til plassen der det massive teleskopet skal bygges. Foto: Caleb Jones / AP

Banebrytende teknologi

Noe av grunnen til at demonstrasjonene mot teleskopet på Mauna Kea har fått internasjonal oppmerksomhet, er de store forventningene til det ferdige teleskopet blant astronomer.

Planleggingen av et såkalt ELT-teleskop (Extremely large telescope) begynte allerede på 80-tallet. Teleskopet på Mauna Kea har fått navnet «Thirty Meter Telescope», ettersom speilflaten som brukes for å samle lys alene er mer enn 20 meter i diameter. I tillegg kommer altså bygningsmasse rundt.

Egentlig består speilet av 492 mindre speil, en banebrytende teknologi utviklet av forskere i California.

Ifølge eksperter skal det ferdige teleskopet være ni ganger så kraftig som Keck-observatoriet, som befinner like ved toppen av Mauna Kea i dag. Ifølge AFP kommer oppløsningen på bildene det nye teleskopet til å bli flere titalls ganger bedre enn det Hubble-teleskopet kan produsere i dag.