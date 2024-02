– Når har du termin?, spurte borettslagets maler meg da jeg gikk gravid for noen år tilbake. Han lukket døren til den lille heisen i bygningen min i Buenos Aires, og trykket på knappen til 6. etasje.

– 7. juni, svarte jeg, før han utbrøt:

– Tvillingene!

Ansiktet hans lyste langt fra opp.

– Det er samme stjernetegnet som moren min, og hun er vanskelig, begynte mannen i 50-årene og delte detaljer om forholdet til mor.

Heisen stoppet.

– Det er det verste stjernetegnet du kan ha, ja, kanskje utenom Tyren da, sa han og gikk ut døra.

Astrologien er inne i en renessanse, melder medier verden over. I Argentina ser astrologi ut til å være spesielt populært blant unge mellom 18 og 29 år, populært kalt generasjon Z. Foto: Pixabay

Ble advart ofte

Malerens advarsel kom ikke alene. Det var flere fremmede argentinere som kunne fortelle meg at den kommende babyen, født i tvillingenes stjernetegn, kom til å bli en vrang type.

Til og med fødselslegen min, hun hadde studert astrologi på si viste det seg, kunne fortelle om det litt uheldige stjernetegnet som beskrives som ustabil, spontan og med dobbel – om ikke trippel – personlighet.

Da babyen først var ute sluttet argentinere å advare mot visse stjernetegn. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

Smittet av «astrologitis»

Den argentinske fascinasjonen for astrologi merkes kanskje best som gravid. Da er man et lett bytte for velmente råd.

Argentinerne er nemlig smittet av infeksjonssykdommen kalt «astrologitis», fleiper den argentinske komikeren Federico Cyrulnik.

Han lanserte ordet «astrologitis» mens han turnerte landet med showet sitt «Horoskop» i fjor.

Komikeren, en rigid jomfru som jobber med å bli mer fleksibel, har 1,5 millioner følgere på Instagram og har hatt braksuksess med å imitere hvordan de ulike stjernetegnene oppfører seg.

Komiker Federico Cyrulnik er blitt kjent for sine horoskop-sketsjer i Argentina. Her spiller han vannmannen i en video på Instagram. Foto: Federico Cyrulnik/Instragram

For ham har millenniumsgenerasjonen, folk født fra starten av 80-årene til midten av 90-årene, kastet den katolske kirken på dør etter utallige makt- og overgrepshistorier de ikke vil finne seg i.

Den katolske kirken i landet mister stadig medlemmer. Antall katolikker sank fra 76 prosent til 63 prosent på ti år fram til 2019, ifølge forskningsinstituttet Conicet.

Samtidig økte andelen som tror på «energier».

Månetegn og soltegn har blitt et populært samtaleemne i Argentina. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

Bruker som en verktøykasse

Folk har et behov for å tro på noe, forklarer horoskop-komikeren. De søker en veileder for å forbedre relasjonene sine, få bedre økonomi, ha suksess karrieremessig og bli bedre mennesker.

«Er jeg på riktig vei i livet?» spør de seg.

Selv tror han ikke på astrologi i seg selv, for ham er det heller en unnskyldning for åpne seg opp, ha samtaler og bli underholdt. Det er som en gøyal personlighetstest.

En verktøykasse som åpnes for å reflektere.

Stjernetegn, krystallkuler og horoskop har fått en ny vår de siste årene samtidig som verden har vært preget av pandemi, politisk ustabilitet, kriger og andre kriser. Foto: andriano_cz / Getty Images/iStockphoto

Argentinere har dessuten til gode å høre om korrupte astrologer som misbruker andre, forteller han. Til nå er disse «velmenende og snille» veiledere som kommer rett hjem i stua gjennom sosiale medier.

I tillegg får de sjenerøst tildelt spalteplass og TV-tid.

Slåss for frigjøring i krepsens tegn

«Vi vil vite hvordan det nye året blir» begynte programlederen på den populære TV-kanalen C5N rett før nyttår. Foran seg i stolen satt en astrolog i hvit kjole og en rosa, glitrende paljettlue.

Men hun snakket ikke om programlederens år, det handlet om staten.

207 år gamle Argentina kjempet seg til frigjøring fra spanjolene i krepsens tegn.

Med frigjøringsdagen som fødselsdato, meldte astrologen at landet må jobbe hardt og være tålmodig i første kvartal. Med en av verdens høyeste inflasjonstall på 20,6 prosent i årets første måned, kan det komme godt med.

Astrologer blir ofte intervjuet på argentinsk TV og i nasjonale aviser. Rundt årsskiftet er høytid for stjernetyding og prognoser og både statens og presidentens utsikter for 2024 ble snakket om i dette intervjuet på kanalen C5N. Foto: Skjermdump/C5N

Astrologer intervjuet i andre nasjonale aviser så ut til å være enige.

Ytre høyre-presidenten Javier Milei vil bli «mer ekstrem og radikalisert på grunn av Plutos bevegelser» dette året, meldte en astrolog i finansavisen El Cronista.

Med jevne mellomrom dukker også reiseartikler basert på stjernetegn opp. I avisa La Nacion ble argentinere født i værens tegn, de som er aktive, eventyrlystne og energiske, anbefalt å legge ferien til Tromsø for å se nordlyset.

En av Argentinas største aviser, La Nacion, anbefalte sine lesere født i værens tegn å legge ferien til Tromsø for å se nordlyset. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Ti prosent bruker astrologi aktivt

For «på noe må man tro», heter det seg i Argentina, et land med 45,8 millioner mennesker. Halvparten av argentinerne har et positivt syn på astrologi, ifølge en meningsmåling utført av konsulentbyrået Sentimientos Públicos fra desember i fjor.

Ni prosent bruker astrologi for å orientere seg i kjærlighetslivet eller for å forstå sine egne følelser, meldte det samme byrået.

Like mange misliker astrologiens innflytelse på folk.

Politisk ideologi har derimot ikke noe å si for interessen for stjernehimmelen.

Ni prosent av argentinerne bruker astrologi for å orientere seg i kjærlighetslivet eller for å forstå sine egne følelser, ifølge en meningsmåling fra konsulentbyrået Sentimientos Públicos. Her er fullmånen på vei opp over fjellene i Patagonia, sør i Argentina. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

Selv om fenomenet omtrent ikke er forsket på, er det enighet om at urbane, unge mennesker mellom 18 og 29 år, populært kalt generasjon Z, er mest opptatt av planetenes posisjoner.

I motsetning til organisert religion, hvor man ser opp på Gud, er astrologien innovervendt, og man ser på seg selv. Det passer inn i samfunn som er stadig mer individorientert.

Advarsler om fiktive horoskop, pseudovitenskap og repeterende råd, ser ut til å prelle av.

Mens nordmenn tidlig stiller spørsmål om yrke når det småprates på fest, er stjernetegnet langt viktigere å få kartlagt i Argentina.

En astrologisk renessanse

Men at argentinerne finner rettesnorer i stjernene, er ikke unikt. De siste årene har hele Vesten hatt en såkalt astrologisk renessanse. Det har sosiale medier sørget for. Astrologi-appen «Co-Star» fra USA gir personlige råd ved hjelp av kunstig intelligens, og har hele 30 millioner brukere.

Astrolog Mia Astral fra Venezuela forteller sine 2,8 millioner følgere på Instagram om det astrologiske været den neste uka. Foto: Mia Astral/Instagram

I den spansktalende verden har den venezuelanske astrologen Mia Astral hele 2,8 millioner følgere på Instagram og flere tusen til på TikTok.

Hun kan by på alt fra «selvpleie-tips for personer med månetegnet i Vannmannen» til ukentlige opplesninger av det «astrologiske været» foran digitale kart av stjerner.

Den venezuelanske influenceren Mia Astral, eller Maria Pineda som hun egentlig heter, leser den astrologiske værmeldingen på sosiale medier. Foto: Skjermdump/Mia Astral/Instagram

Kaos øker horoskopets popularitet

Horoskop-boomen forklares også med en stadig mer kaotisk verden. Det er flere kriger, klimakrise, politisk ustabilitet og nok av handlingslammede ledere. På nettet finnes «deepfake» og falske nyheter.

– Den største interessen for astrologi oppstår når den sosiale ustabiliteten er størst, har religions-antropolog Susannah Crockford fra Belgia forklart til spanske Vouge.

Stemmer det, er det ikke rart at astrologi er ekstra populært i Argentina. Her er det alltid store og små kriser, og folk er vant til å leve i et finansielt kaos.

Om planetene kan gi deg bedre råd enn politikerne, er det kjærkomment. Om de gir en slags kosmetisk mening i tunge tider, kan det være en trøst.

Uenig i tvilling-advarsler

Selv kan jeg melde at jeg ennå ikke har kastet meg over den spirituelle stjernebølgen. Slik som den argentinske horoskop-komikeren, er jeg tross alt en rigid jomfru som jobber med å bli mer fleksibel.

Det jeg derimot kan si er at barn født i tvillingenes tegn er de fineste menneskene som finnes.