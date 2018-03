Assad besøker soldater i Øst-Ghouta

Valgdagsmåling gir Putin over 70 prosent av stemmene i presidentvalget

MOSKVA (NRK): I Russland viser foreløpige resultater og valgdagsmålinger at Vladimir Putin får over 70 prosent av stemmene og ligger dermed an til å få en klar seier. Det melder den statlige TV-kanalen RTR. Men deltakelsen er lavere enn ved forrige valg.