Åpner moskeen for homofile

– Vi ville gi liberale muslimer i Tyskland et gudshus å be i, fordi det har de ikke hatt til nå, sier pressetalskvinne Marlene Löhr i Ibn-Rushd-Goethe moskéen i bydelen Moabit i Berlin til NRK.

Löhr er tysk og konverterte til islam for fem år siden.



– Liberale muslimer er de som sier at man må slutte å utestenge folk fra islam. Vi vil ikke hindre noen i å komme hit. Om de for eksempel er homofile er ikke vår sak. Vi er overbevist om at Gud er glad i alle mennesker han har skapt, sier hun.

KONTROVERSIELT. Pressetalskvinne Marlene Löhr i Ibn-Rushd-Goethe moskéen stoler på at tysk sikkerhetstjeneste vil beskytte dem mot eventuelle angrep. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Terrorfare

Bak initiativet står blant andre Seyran Ates som også er imam. Hun er født i Tyrkia, men flyttet til Tyskland med familien da hun var seks år gammel.

Ates er en kjent feminist, aktivist, jurist og forfatter.

I 2009 fikk hun sterk kritikk fra mange muslimer etter å ha skrevet en bok om at islam trenger en seksuell revolusjon.

Åpningen av denne moskéen som hilser sunnier, sjiaer, sufier og alawitter velkommen på lik linje, er heller ikke ukontroversiell. Derfor var det full politibevoktning både ute og inne under fredagsbønnen.

– Selvfølgelig er vi klar over kritikerne, men vi jobber tett med politiet og stoler på det tyske sikkerhetsapparatet, sier pressetalskvinne Löhr.

Les også: Åpner eget mottak for homofile asylsøkere

KVINNELIG IMAM. Tyrkiskfødte Seyran Ates leder fredagsbønnen. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– Endelig!

Utenfor moskéen sitter Meriam Jabir med sort hijab. Hun er opprinnelig fra Irak, men har vokst opp i München og savnet et tilbud som dette.



– Jeg syns det er flott at de liberale muslimene får en stemme, fordi det så ofte bare er de konservative som får ordet. Og det er særlig bra for unge mennesker at kvinner og menn får lov til å be sammen, sier hun.

Hun setter stor pris på at denne moskéen inkluderer muslimer som hun mener blir utestengt andre steder.

– Ungdommer som kanskje drikker, men som likevel er spirituelle, har nå et sted de kan gå for å be. Selvfølgelig er det muslimer som sier at dette ikke er riktig islam, men man kan ikke leve slik man gjorde for tusen år siden, mener hun.

INKLUDERENDE. Meriam Jabir mener mange i de tradisjonelle moskéene forfekter islam som om de levde for tusen år siden. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Godtepose

– Mange muslimer har ønsket dette tilbudet. De har ikke villet gå i de tradisjonelle moskeene, fordi de ikke er enige i det som praktiseres der, sier Abdul-Ahmad Rashid.

Rashid er opprinnelig fra Afghanistan, men nå bosatt i Frankfurt der han er programleder for TV-kanalen ZDF i programmet Forum am Freitag som handler om islam.

Han mener det er veldig viktig at man både respekterer denne typen moskéer i likhet med de mer tradisjonelle moskéene.

– Islam er mangfoldig. Det er noe for alle der. Det er som en godtepose, sier han.