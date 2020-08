Nyhetsbyrået AP og New York Times skriver begge at delstaten Michigan skal ha inngått forlik med innbyggere i byen som har saksøkt dem.

Avtalen, som vil bli offentliggjort i løpet av uken, skal gi innbyggerne til sammen 600 millioner dollar, godt over fem milliarder norske kroner.

Delstaten skal ha forhandlet i over 18 måneder før de nå er kommet frem til avtalen.

Ble blyforgiftet

Skandalen begynte da byen Flint i 2014 begynte å hente drikkevannet fra elven Flint River.

Byen Flint var i økonomisk krise og ved å hente vannet rett fra elven skulle byen spare penger.

Flere innbyggere klaget over at det nye vannet luktet vondt, uten at lokale myndigheter grep inn.

Heller ikke da innbyggere klaget over at de ble syke, grep noen inn. Et utbrudd av legionærsyken førte til at 12 personer døde og 87 ble syke.

Da det ble gjort tester viste de at vannet inneholdt altfor høye nivåer av bly. I 2016 erklærte guvernøren i delstaten Michigan unntakstilstand i Flint, men da var det for sent.

Vannverket i Flint ble varslet om at vannet var forgiftet, men unnlot å gjøre noe med saken. Foto: Carlos Osorio / AP

Mest penger til barna

Totalt ble over 100.000 innbyggere eksponert for blyforgiftning i Flint.

Blyforgiftning er farlig for alle, men det kan ha spesielt alvorlige konsekvenser for unge barn ved å gjøre uopprettelige skader på hjerneutviklingen.

Nesten 80 prosent av erstatningssummen skal etter planen gå til de som var under 18 år da forgiftningen fant sted.