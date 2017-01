Antyder at Trump-teamet plagierte Obama-kake

President Donald Trump og visepresident Mike Pence feiret i går kveld innsettelsen ved å skjære seg gjennom en ni-lags kake med et sverd.

Like etter midnatt gikk kakebaker Duff Goldman, grunnlegger av det kjente bakeriet Charm City Cakes, ut på Twitter med et bilde av en mye omtalt kake han skapte i 2013.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Kaka til venstre laget jeg til innsettelsen av president Barack Obama for fire år siden. Den til høyre er Trumps. Jeg laget ikke den, skriver han.

Kakene er påfallende like. Begge har ni lag og er prydet med samme fargelegging, mønster, emblemer og stjernemotiv, melder Washington Post.

Et bilde som bakeriet la ut på Facebook i 2013 bekrefter likheten.

– Komiteen ville ha identisk kake

Lørdag morgen fortalte Tiffany MacIsaac, eier av Washingtons butterBakeShop, at det var hennes bakeri som sto bak den mye omtalte kaka.

– Klienten, innsettingskomiteen, kom til oss for et par uker siden med et bilde og sa at de ønsket å gjenskape kaken fra Obamas innsetting, sier MacIsaac til Washington Post.

– Bakeriet vårt prøvde å oppmuntre klienten til å bruke bildet som "inspirasjon", men de sa nei fordi de ville ha denne eksakte kaken, hevder MacIsaac.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Stort press

Verken Trump-teamet eller Goldman har besvart avisas henvendelser om saken, men sistnevnte lot seg intervjue om kaka i 2013.

– Når du lager en kake som dette, vet du at alle kommer til å se på den. Det er et stort press, sa Goldman til avisa.

Han forklarte at den 1,5 meter høye og 23 kilo tunge kaka var ment å hedre landets militære styrker, med emblemet til hver av de fem grenene.

– Det var en ære å skape denne kaken til gårsdagens ball for øverstkommanderende, en ære vi aldri kommer til å glemme, skrev bakeriet på Facebook den gang.

Les også: Melania Trump anklages for plagiat av Michelle Obamas tale fra 2008