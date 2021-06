Antivirus-gründer John McAfee er død

Den britisk fødte og amerikanske teknologi gründeren, John McAfee ble funnet død kun timer etter at en spansk domstol gikk med på å utlevere han til USA.

McAfee var blant annet siktet for skatteunndragelser og risikerte opp til 30 år i amerikansk fengsel.

Ifølge justisdepartementet i Spania skal de ha forsøkt å gjenopplive McAfee da han ble funnet på fengselscellen sin i Barcelona før han ble erklært død, heter det i en uttalelse fra regionregjeringen i Catalonia.

Dødsfallet skal etterforskes, men til nyhetsbyrået Reuters forteller advokaten til McAfee, Javier Villalba, at han tok sitt eget liv.

Under et rettsmøte i forrige måned skal McAfee ha gitt uttrykk for at med sine 75 år risikerte han å tilbringe resten av livet bak murene, dersom han ble dømt i USA.

Betalte ikke skatt

Gründeren, som ble født i Gloucerstershire, England, ble først kjent på 1980-tallet da han grunnla sitt teknologiselskap og lanserte antivirusprogrammet McAfee VirusScan.

Selskapet solgte han til Intel i 2011.

For to år siden opplyste McAfee at han ikke hadde betalt inntektsskatt i USA på åtte år, av ideologiske grunner. Fra da har han levd et liv på flukt fra amerikanske myndigheter. Tiltalt for skatteunndragelser i Tennessee og siktet i en svindelsak om kryptovaluta i New York. Noe av tiden skal han holdt seg i skjul om bord på en mega yacht, skriver Reuters.

Han ble arrestert 3. oktober på flyplassen i Barcelona, da han skulle reise til Istanbul med et britisk pass, opplyste en spansk politikilde den gang.