Anklagerne har ordet i riksrettssaken mot Donald Trump.

Anklagerne har fått tildelt til sammen 24 timer gjennom tre dager.

På den tiden skal de forsøke å overbevise Senatet om at president Donald Trump har misbrukt sin makt og motarbeidet Kongressens etterforskning av ham.

Anklagergruppens leder Adam Schiff gikk onsdag i detalj igjennom informasjonen fra høringene i Representantenes hus.

Aktorgruppen i riksrettssaken. Foran står demokratenes hovedanklagere Adam Schiff (tv) og Jerrold Nadler Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Nådde ikke fram med vitnekrav

Demokratene fikk ikke anledning til å kalle inn alle vitner de ønsket da Representantenes hus gjennomførte høringer foran riksrettssaken.

President Donald Trump nektet medarbeidere i Det hvite hus å vitne. Trump nektet også å utlevere dokumenter til Representantenes hus.

Derfor ønsker demokratene å kalle inn vitner til Senatet. Men de ble nedstemt av det republikanske flertallet.

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo Foto: Kristian Elster / NRK

– Republikanerne mener demokratene burde gjort en grundigere jobb og at saken burde vært etterforsket ferdig før den kom til Senatet, sier førsteamanuensis Sofie Høgestøl ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo til Dagsnytt atten i NRK.

– Demokratene føler at de har tapt denne runden, sier Høgestøl.

Et kunstnerisk uttrykk for det man kan se fra galleriet i Senatet under riksrettssaken. Foto: Dana Verkouteren / AP

Håper på omkamp

Men det er en ny mulighet. Senatet kan om 4–5 dager igjen kan ta opp spørsmålet om å kalle inn vitner.

Tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus, John Bolton Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

En av dem demokratene vil kalle inn er John Bolton, tidligere sikkerhetsrådgiver for Donald Trump. Republikanere kan da komme til å svare med et krav om å kalle inn Hunter Biden.

Han er sønnen til tidligere visepresident, og nå en av demokratenes presidentkandidater, Joe Biden. Kanskje vil de kreve at Joe Biden selv blir innkalt.

Tidligere visepresident Joe Biden Foto: SPENCER PLATT

Trumps krav til Ukraina om etterforskning av Biden og styrevervet hans sønn Hunter hadde i et Ukrainsk selskap står sentralt i anklagene mot Trump.

Fortsatt håper demokratene at minst fire republikanere kommer over på deres side og at det dermed blir flertall for å kalle inn vitner. Skjer det kan riksrettssaken komme til ta lengre tid enn åtte dager.

«Ikke la Trump slippe unna» står det på plakaten. Demonstrantene ber den republikanske senatoren Mitt Romney støtte kravet om å kalle inn vitner i riksrettssaken. Foto: Rick Bowmer / AP

En av dem de håper på er tidligere presidentkandidat Mitt Romney. Han er en republikansk senator som har stilt seg kritisk til mye av det Donald Trump har sagt og gjort.

Må lage nye regler hver gang

Høgestøl sier at det ikke står stort i Den amerikanske grunnloven om hvordan en riksrettssak skal føres.

– Det står ikke noe om vitner eller bevis. Senatet må vedta egne regler fra gang til gang, sier Høgestøl.

Hun sier at en av forskjellene mellom riksretten mot Donald Trump nå og mot Bill Clinton i 1999, er at en spesialetterforsker brukte mye tid på å kartlegge saken mot Clinton på forhånd. Det er ikke gjort denne gangen. Derfor kommer kravet fra demokratene om at det må kalles inn vitner.

Enkelt forklart: Riksrettsprosessen på 90 sekunder Du trenger javascript for å se video.

Reglene er strenge for riksrettssaker. Senatorene kan ikke snakke sammen eller ha med seg mobiltelefoner i plenumssalen når riksretten pågår.

Mobilforbud og taushet