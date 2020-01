– En nasjonal skam, sier demokratenes leder i senatet, Chuck Schumer om forslaget til regler for riksrettssaken mot president Donald Trump.

– Her vil endelig presidenten få en rettferdig behandling, sa Mitch Mc Connell republikanernes lede i Senatet.

Han foreslår stram regi i saken. McConnel vil ikke ha vitner. Han vil heller ikke godta all dokumentasjon som er samlet under høringene i Representantenes hus.

Mitch McConnell er republikanernes majoritetslederen i Senatet. Han vil ha en rask rettssak og får kritikk for alt for stram regi fra demokratene. Foto: Julio Cortez / Julio Cortez

Tross Demokratenes protester, vil McConnells forslag til kjøreregler og tidsramme antakeligvis bli vedtatt av det republikanske flertallet i Senatet. Demokratene har hatt håp om at de kan få med seg fire utbrytere fra republikanerne på å endre regelverket.

Strenge krav

Foreløpig har det vært en diskusjon om formaliteter, om reglene for hvordan saken skal føres.

Det er først onsdag vi får høre fra anklagerne som har tre dager på seg. Deretter er det Trumps forsvarere sin tur. De har også tre dager til å fremme sin sak. Deretter kan diskusjonen begynne.

Høyesterettsjustitiarius John Roberts leder riksrettssaken Foto: HANDOUT / Reuters

Men det stilles ekstra strenge krav til senatorene under riksrettsforhandlingene. De kan ikke ha med seg mobiltelefoner, nettbrett eller computere inn i plenumssalen.

De får heller ikke lov til å snakke sammen der de sitter. Heller ikke unødvendig mange dokumenter er tillatt å ta med inn i salen.

Senatorer får ikke lov til å ha med seg mobiltelefoner inn i salen når riksrettsforhandlingene pågår. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Demokratenes leder i senatet Chuck Schumer vil ha andre regler for riksrettssaken. Foto: WIN MCNAMEE

– Stressende rettssak

Demokratene kom altså med hard kritikk mot prosedyren for rettssaken da den åpnet tirsdag. Det var da minoritetslederen i Senatet, Chuck Schumer, kalte forslaget en «nasjonal skam».

– De ber senatet presse gjennom rettssaken så fort som mulig og gjøre det så vanskelig som mulig å legge fram bevis, sa Schumer.

Han mente at forslaget fra majoritetsleder og republikaner McConnell kommer til å føre til en stressende rettssak og en rettssak der det er begrenset med bevis.

President Donald Trump i Davos sammen med Ivanka Trump og Jared Kushner Foto: Markus Schreiber / AP

– Humbug og heksejakt

Donald Trump selv er på Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits. Der karakteriserte han riksrettssaken slik:

– Det er bare humbug. En heksejakt som har pågått i årevis. Det er uverdig, sa USAs president.

Fire av de demokratiske presidentkandidatene sitter i Senatet. De må legge valgkampen til side og delta i riksrettssaken. En av dem er Bernie Sanders.

Senator Bernie Sanders i det han ankom riksresthøringen tirsdag Foto: Jose Luis Magana / AP

– Min oppmerksomhet er rettet mot riksretten, så skal mine støttespillere i mellomtiden jobbe for at vi skal vinne over den farligste presidenten i USAs historie, sa Sanders.

Enkelt forklart: Riksrettsprosessen på 90 sekunder

Ingen president er fjernet etter riksrett i Senatet. Med republikanernes 53–47 majoritet i Senatet er det forventet at det ikke blir noen fellende som mot Trump heller. For å fjerne en president må nemlig to tredeler av Senatet stemme for det.