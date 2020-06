Den siste puslespillbiten for å løse drapet på Olof Palme skulle være drapsvåpenet. Etter to og et halvt års gransking kom det tekniske resultatet av prøvene bare ni dager før pressekonferansen 10. juni.

Kulene som ble funnet på åstedet var ikke i god nok stand til å kunne knytte dem til et våpen, skriver Aftonbladet.

Avisa har også lagt ut denne twittermeldingen.

Våpensamlere

Ifølge Aftonbladet kom den aktuelle revolveren fra en våpensamler som var nær venn av avdøde Stig Engström, mannen som etterforskningsgruppen til slutt pekte ut som hovedmistenkt. Engström begikk selvmord i år 2000.

Smith & Wesson revolveren ble solgt på auksjon etter våpensamlerens død. En annen samler kjøpte det – og etterforskerne til Krister Petersson fikk det til slutt i sin varetekt.

Stig Engström er mannen som er blitt pekt ut som Palmes drapsmann. Bildet er fra april 1986. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

– Jeg har jo vært positiv til at vi skulle kunne komme til en løsning. En av sakene vi stilte forhåpninger til var at våpenet skulle bringe oss nærmere en løsning, sier Petersson til Aftonbladet.

Kriminalteknisk svar

Slik gikk det ikke. Få dager før granskingsgruppens pressekonferanse kom resultatet fra NFC, Nationellt forensiskt sentrum, som utfører kriminaltekniske undersøkelser for politiet, påtalemyndigheten og domstolen i Sverige.

Slik lyder deres analyse av kulene:

«utifrån den begrensede spårmängden bedöms kuhorna från Sveavägen sakna potential för att med dagens metoder kunna bindas til/identifiera det vapen eller den pipa de utskjutits ur».

Folk minnes fortsatt Olof Palme på åstedet for drapet. Dette bildet ble tatt 10. juni i år. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Dermed måtte Petersson erkjenne at man ikke hadde tekniske virkemidler til å kunne slå fast om det var dette våpenet som ble brukt for å skyte Palme for 34 år siden.

Olof Palme ble drept 28. february 1986. Dette bildet ble tatt få år tidligere. Foto: - / AFP

Førstestatsadvokat Krister Petersson la fram svaret på sin gransking på en pressekonferanse i Stockholm 10. juni.

Selv om de ikke kunne knytte et våpen til drapet, pekte etterforskerne likevel ut den såkalte «Skandiamannen» som en mulig drapsmann.