Angriper polititjenestemenn i Hongkong

Videoopptaket viser hvordan demonstranter går til angrep på et kjøretøy med polititjenestemenn. Demonstrantene er maskerte og har med seg slagvåpen.

Flere av politimannskapene blir utsatt for grov vold. Det er først da tjenestemennene truer med å avfyre skudd med pistoler at demonstrantene trekker seg unna.

Politiet i Hongkong mener det er svært alvorlig at de nå i større grad er blitt et mål for voldelige demonstranter.

– Vi reagerer kraftig på at slike hendelser finner sted. 25 av våre polititjenestemenn er blitt skadet. Vi har nå arrestert flere enn 180 personer vi mistenker for å ha vært involvert i opptøyer og angrep på politiet, forteller Stephen Lo fra Hongkong politiet.

Det har også i dag vært harde sammenstøt mellom demonstranter og politi i Hongkong. Foto: TYRONE SIU

Det har også tidligere vært fokusert på voldsbruken blant demokratiforkjemperne i Hongkong. For en uke siden ble det publisert videoopptak som viste hvordan demonstranten utsatte andre sivilister for grov vold og mishandling.

Fortsatt alvorlig for skuddoffer

Tilstanden er fortsatt alvorlig for en 18-årig mann som i dag ble skutt av politiet i Hongkong. Mannen var med i en gruppe som angrep polititjenestemenn. Politiet hevder de skjøt mot 18-åringen i selvforsvar.

Politiet forsvarer også at det er brukt skytevåpen mot demonstranter i Hongkong.

– I de tre tilfellene har polititjenestemenn gitt advarsler, men det har ikke ført frem. Politiet ble utsatt for alvorlige angrep og ble tvunget til å avfyre skudd for å stanse volden, mener Stephen Lo.

Samtidig som politiet i Hongkong hevder de utsettes for angrep legges det ut videoer fra demonstranter som viser det de mener er overgrep fra politiets side.

Kritiserer maktbruk

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab kritiserer politiets maktbruk mot demonstranter i Hongkong.

Utenriksministeren understreker at all bruk vold er uakseptabel, men mener at maktforholdet mellom politiet og demonstrantene er svært skjevt.

Politiets bruk av skarp ammunisjon vil ikke bidra til å dempe konflikten, men snarere føre til en oppheting av situasjonen, ifølge Raab.