Grovt mishandlet av demonstranter i Hongkong

OBS: NRK gjør oppmerksom på at det er sterke bilder og videoer i denne artikkelen.

Det har vært nok en dag med sammenstøt mellom politi og demonstranter i Hongkong. Demonstrantene satte fyr på flere veisperringer ved bruk av bensin eller tennvæske.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

De vandaliserte også en jernbanestasjon. Flere personer gikk til angrep på overvåkingskameraer og billettautomater med hammere. Samtidig som hærverket pågikk skjulte de ansiktene bak oppslått paraplyer.

TV-bildene viser i tillegg hvordan kinesiske flagg blir tråkket på og etter hvert revet i stykker.

Demonstranter håner og tramper på det kinesiske flagget. Foto: Kin Cheung / AP

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det har i tillegg vært uro og sammenstøt inne på et kjøpesenter.

Politiet har svart med tåregass. Det ble også i dag satt inn mannskaper med skjold og batonger.

Demonstranter utøver hærverk inne på et kjøpesenter i Hongkong. Foto: Kin Cheung / AP

Grov mishandling

Under urolighetene gikk demonstrantene også til angrep på andre sivilpersoner. TV-bildene viser hvordan flere ble utsatt for grov vold og mishandling.

Mishandlingen fortsatte også etter at personene falt om og lå forsvarsløse på bakken. Flere ble påført betydelige skader.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I forkant av mishandlingen kan det se ut som det har oppstått en form for munnhuggeri. Det hevdes at noen enkeltpersoner kom med negative kommentarer om demonstrasjonene som har pågått over flere måneder. De skal også ha løpt etter demonstranter før de deretter ble angrepet.

Opprørspoliti ble også i dag satt inn mot demonstrantene i Hongkong. Foto: ALY SONG

Demonstrerer for demokrati

Demonstrasjonene i Hongkong har pågått over flere måneder. I utgangspunktet skulle protestene fremme demokrati.

De er rettet mot byens lokale myndigheter. Demonstrantene mener de er for lojale mot myndighetene i fastlands-Kina.

Til å begynne med var demonstrasjonene fredelige. Etter hvert har de utviklet seg til voldsomme gatekamper. Politiet anklages for vold og unødig maktbruk, mens demonstrantene et beskyldt for å angripe politimannskapene.