Historikeren Jurij Dmitrijev fra Karelen har vært varetektsfengslet i mer en ett år mistenkt for å ha tatt pornografiske bilder av sin adoptivdatter.

Til tross for at eksperter har avvist at dette dreier seg om pornografi, og kravet om ytterligere varetektsfengsling utover 27. januar 2018 ble avvist rett før jul, er Dmitrjev nå overført til Serbsky-senteret i Moskva. Dette ble i sovjettiden brukt for å erklære politiske opposisjonelle for psykisk utilregnelige.

Dmitrijev er medlem av menneskerettighetsorganisasjonen Memorial.

Jurij Dmitrijevs advokat Viktor Anufrijev sier til Reuters at hans klient har vært testet av psykiater tidligere, og at alt var OK. Han sier at han er redd for at etterforskningsmyndighetene i Karelen nå prøver å presse legene.

– Når de ikke klarer å få ham dømt for pornografi, så ønsker de i stedet å få ham erklært gal. Det var samme metode som under sovjetstyret, sier advokaten.

Bekymret

Russiske menneskerettighetsaktivister er svært bekymret for situasjonen til Dmitrijev.

Dmitrijev er kjent for å ha funnet flere massegraver etter terroren i Sovjetunionen på 1930- og 40-tallet. En av dem som ligger i massegraven sammen med rundt 7000 andre i Sandomorkh nord ved Onegasjøen er norskættede Emil Jørstad.

– Emil Jørstad ble drept i «Den store terroren»

Selv om det aldri har vært sagt offentlig, så er det sterke krefter i dagens Russland som ønsker å få oppmerksomheten bort fra negative sider ved sovjetstyret, blant annet det faktum at millioner ble drept under terroren og i fangeleirene.

De mener at dette trekkes fram av dem som ønsker å svekke det nye Russland under Vladimir Putin. Dette til tross for at Putin selv avduket et stort minnesmerke for stalintidens ofre i sentrum av Moskva i slutten av oktober 2017.

MINNESTEIN: «Menneske, ikke drep hverandre», står det på denne minnesteinen ved inngangen til Sandomorkh. Det var Jurij Dmitrijev som oppdaget området der minst 7000 mennesker ble drept på slutten av 1930-tallet. Foto: Morten Ruud

Tror narkotika var plantet

DREPT: Mordet på Natalia Estemirova i 2009 er aldri oppklart. Foto: Musa Sadulayev / Ap

Tirsdag ble Ojub Titijev arrestert, mistenkt for narkotikamisbruk. Det var på vei fra hjembyen Kurtsjaloj til et møte i den tsjetsjenske hovedstaden Groznyj lederen for den lokale avdelingen av menneskerettighetsorganisasjonen Memorial ble stoppet av politiet.

Den prisvinnende russiske journalisten Jelena Milasjina, som kjenner forholdene i Tsjetsjenia svært godt, sier til Moskvas Ekko at hun tror narkotikaen er plantet i bilen til Titijev

Ojub Titijev har flere ganger besøkt Norge, blant annet som Den norske Helsingforskommiteens gjest Foto: Den norske Helsingforskomite

Ifølge radiostasjonen Moskvas Ekko skal Titijev ha mottatt utallige trusler fordi han har arbeidet for menneskerettigheter i republikken Tsjetsjenia sør i Russland.

Tsjetsjenia har i mer enn ti år vært styrt med jernhånd av den kontroversielle Ramzan Kadyrov.

Den tidligere lederen for Memorial i Tsjetsjenia, Natalia Estemirova, ble i 2009 bortført og seinere funnet drept.

PRESIDENT: Ramzan Kadyrov har styrt Tsjetsjenia etter sin fars død i 2004. Foto: SAID TSARNAYEV / Reuters

Memorial krever full åpenhet

Politiet i Tsjetsjenia skriver på sine hjemmesider at den 60-årige Titijev ble stoppet i en rutinekontroll og at det ble funnet en pakke med 180 gram med noe som luktet som marihuana. Titijev er ifølge politiet nå sendt for en medisinsk undersøkelse.

Memorial krever tirsdag kveld at politiet i Tsjetsjenia kommer med full informasjon om hva som har skjedd med Ojub Titijev.