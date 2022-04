Angrep i Moldova nær grensen til Ukraina

Ifølge myndighetene i Transnistria var det ved sjutiden lokal tid to eksplosjoner ødela det som de sier er to radioantenner i byen Majak.

Denne byen ligger ikke langt fra grensen mot Ukraina

Majak, som betyr fyrtårn på russisk, er også navnet på den statlige russiske radiostasjonen.

Radioantennene formidler signaler nettopp fra den statlige russiske radiostasjonen til innbyggerne i Transnistria og Moldova.

Transnistria i Moldova, som grenser til Ukraina.

Rødt nivå for terrortrussel

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet.

Samtidig melder sikkerhetsrådet i republikken tirsdag formiddag at en militær avdeling er utsatt for det de kaller et terrorangrep.

Mandag kveld sa myndighetene i Transnistria at sikkerhetsdepartementet i republikken var utsatt for et angrep fra det de mener var en granatkaster.

Ifølge Tass sier pressetjenesten til president Vadim Krasnoselsky i en uttalelse at det var tatt en beslutning om å innføre et rødt nivå for terrortrussel i landet.

Kreml varsler at de følger nøye med på situasjonen i regionen, og at det er knyttet «bekymring» til de siste hendelsene, melder Reuters.

Dette bildet skal vise ødeleggelser av sikkerhetsdepartementet i Transnistria, etter gårsdagens angrep. Foto: AP

Tette bånd til Russland

Transnistria har, etter en blodig krig på begynnelsen av 1990-tallet, i praksis vært en selvstyrt del av Moldova.

Det er også plassert en mindre avdeling med russiske «fredsbevarende styrker» i regionen.

Transnistria har hele tiden hatt tette bånd til Russland og er i praksis helt avhengig av russisk politisk og økonomisk støtte.

Før 2. verdenskrig hørte dette området til Sovjetunionen, mens Moldova var en del av Romania.

Befolkningen i Transnistria er sammensatt, med en noenlunde lik fordeling av russere, ukrainere og moldovere.

Men det er russisk språk som dominerer og politikere som støtter Russland som har makten i området.

En russisk general sa i forrige uke at et av målene for den russiske «spesialoperasjonen» i Ukraina er å skape en korridor fra Russland gjennom den sørlige delen av Ukraina til Transnistria og den russisktalende befolkningen der.

Oberstløytnant: Mulig russisk iscenesettelse

Forsker og oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole tror angrepene enten kan være iscenesatt av russiske myndigheter, eller være utført av russiske separatister.

– Ukrainerne har ingen egeninteresse av å åpne et nytt frontavsnitt i denne delen av landet, og Moldova har ingen interesse av å øke spenningen ytterligere, sier Heier til NRK.

Tormod Heier ved Forsvarets høgskole tror angrepene kan være iscenesatt av Russland, for å kunne gå inn med større styrker i fremtiden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han mener det da bare er ett land igjen som kan ha et motiv for angrepene.

– Det er Russland, dersom de ser på dette som en mer langsiktig plan for å rykke opp fra Krim.

Heier mener angrepene kan ha blitt utført for å legitimere økt russisk militær tilstedeværelse i Transnistria i fremtiden. Samtidig spør han seg hvorvidt Russland kan ha kapasitet til å utføre slike dekkangrep.

– Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om russerne har kapasitet til dette når de har store problemer i den østlige delen av Ukraina, og om de har styrker som kan frigjøres.