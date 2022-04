Petro har punktert og bilmekanikeren Mykolai er i gang med å finne stedet der metallsplinten presset seg inn i dekket.

ARBEIDER: På det lokale verkstedet i Kamyanka arbeider Mykolai med kundens punkterte dekk. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

De ser, mildt talt, litt rart på oss da vi trår inn i det lille verkstedet i Kamyanka langs hovedveien mellom Odesa og Transnistria. Men de skjønner fort hvorfor vi har kommet.

Transnistria er en region som tilhører Moldova. Likevel opererer de som egen stat. Det har de gjort siden de i 1990 erklærte seg uavhengige fra Moldova. De anerkjennes likevel ikke av noen av FNs medlemsland.

En påfølgende krig endte med at Moldova og Russland ble enige om å plassere en fredsbevarende styrke, fem bataljoner, fra Russland, tre fra Moldova og to fra Transnistria. Og det er disse russiske styrkene som nå har skapt økt bekymring i grenseområdene.

Økt uro

TIRASPOL: I sentrum av hovedstaden i Transnistria, Tiraspol, finner man blant annet monument over en stridsvogn. Her fotografert i 2016. Foto: Joakim Reigstad

For noen dager siden sendte det ukrainske militæret ut melding om at de øker vaktholdet i dette området.

Frykten er at russiske styrker skal kunne gå inn i Ukraina fra den siden. På verkstedet er de bekymret.

– Det er selvsagt mye uro for at krigen skal komme hit. Det der de som sier at det ikke vil skje, men hvem vet ... Vi har alle sett hva som skjedde i Butsja, sier Mykolai.

Den unge gutten og kunden Petro spøker med at veiene er så dårlige at dekkene på bilene ødelegges ofte. Men asfalten må ikke fikses, så også de russiske militærkjøretøyene vil punktere hvis de prøver seg.

TENKER: Petro tenker seg om før han konkluderer med at man ikke vet hva fienden kan være i stand til. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Jeg kan ikke engang se for meg at russiske tropper skal komme gående over våre jorder og veier. Men det høres samtidig fornuftig ut å være bekymret for det. Vi vet jo ikke hva de russiske troppene kan være i stand til, resonnerer Petro.

Uklar stridsevne

De er usikkert hvilken stridsevne de russiske soldatene i Transnistria har. I utgangspunktet ble de satt til å bevokte rundt 20.000 tonn militært utstyr etter Sovjetunionens fall. Men dette utstyret er antagelig utrangert for lenge siden.

Det er også få av soldatene som faktisk er først og oppvokst i Russland. De fleste er fra Transnistria, men har blitt tilbudt russisk pass for å verve seg, ifølge militærkilder.

GRENSEBY: Dette er grensebyen Pervomaisc i Transnistria. Nærmere slipper ikke det ukrainske militæret oss slik situasjonen er nå. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Hanna Shelest, som er forsker på militærstrategi og sikkerhetspolitikk og leder av tenketanken «Ukrainian Prism» i Odesa er tvilende til at det er de russiske styrkene i Transnistria i seg selv som utgjør en fare.

Hun tror derimot Transnistria er interessant for russerne.

Det forklarer hun med at russiske styrker vil ha mulighet til å omringe Odesa hvis nabobyen Mykolajiv faller og man får tatt kontroll over landområdene frem til grensen mot Transnistria.

Da kan situasjonen med ett se veldig svart ut for Odesa.

– Forholdet mellom Transnistria og Ukraina er veldig komplisert. Transnistria er avhengig av Ukraina og mange av innbyggerne er etniske ukrainere. Mange fra Transnistria eier også sommerhus eller annen eiendom i Ukraina, inkludert en av deres tidligere presidenter, forteller Shelest.

FORSKER: Hanna Shelest forsker på forsvars og utenrikspolitikk i Odesa. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Mener Odesa er utsatt

Hun mener likevel Odesa er et utsatt mål for russiske angrep, men at det neppe er verden fra Transnistria eller fra sjøen angrepene vil komme.

– Vi kommer til å se eksplosjoner, spesielt mot kritisk infrastruktur Men det er mest for å skape frykt og panikk. Odesa kan ikke tas så lenge Mykolajiv står, mener hun.

Det er først hvis den byen faller at de russiske styrkene kan bevege seg vestover.



Men likevel har det ukrainske forsvaret stengt tilgangen til grenseområdene for journalister. Etter flere dager med telefoner til ulike offiserer får vi likevel lov til å dra inn. Tett fulgt av to soldater i en stor pickup.

Vi får aller nådigst lov til å filme over på transnistrisk side fra flere kilometers avstand.

Sovjetisk militærflyplass

LANG: En landingsstripe på 2,5 kilometer på ukrainsk territorium er blant det ukrainerne vil forhindre at Russland får kontroll over. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Det er flere mål på ukrainsk side som bekymrer. På google earth ser man tydelig en nedlagt militærflyplass. Vi får opplyst av ukrainske militærkilder at den ble bygd under sovjettiden. At den ikke er i bruk nå, men at den lett kan settes i stand igjen.

Dersom russerne skulle få kontroll over området er frykten at den kan brukes som base for russiske kampfly.



Spenningen mellom Ukraina og Transnistria viste seg allerede noen dager etter invasjonen 24. februar. Da ødela ukrainske soldater jernbanebroen som krysser over elven Dnestr.

ELVEN: Det er elven Dnestr som skiller Ukraina og Transnistria. Her fotografert lenger sør. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Ved alle veien inn til grensen er det strenge kontroller. Kun de som bor der og soldater får slippe forbi.

Og den spente stemningen har også bredt seg til bilverkstedet. Selv om de fortsatt smiler og spøker litt. For som Mykolai sier:

– Alt kan skje. Det er skummelt.