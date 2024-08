Amerikansk senator oppfordrer norske F-16 piloter om å bidra i Ukraina

– Dersom du er en pensjonert norsk F-16 pilot, eller skal pensjonere deg, så trenger Ukraina deg, sier den amerikanske senatoren Lindsey Graham (R) til NRK.

Han har nettopp vært i Ukraina og er begeistret for at ukrainske styrker har overrasket med å erobre russiske områder.

– Hva jeg tror om Kursk? Dristig, strålende, vakkert, sier senatoren.

Graham besøkte nylig Ukraina, og møtte blant andre den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

– Tar tid å bli god

Fredag var Graham i Norge og hadde møte med utenriksminister Espen Barth Eide.

– Norge er på mange måter løsningen, sier senatoren.

Han mener at Ukraina klarte å stanse den russiske marinen i Svartehavet, grunnet norsk ekspertise. Nå frir han altså til pensjonerte piloter.

– De vil betale deg, og du kan få fly, samt bruke din erfaring og dine ferdigheter til å forsvare Ukraina og virkelig kjempe for frihet, sier Graham.

Han forklarer at Ukraina har seks jetfly, men at de kommer til å få flere, og da trengs det erfarne piloter.

– Det som er gode nyheter for oss, er at denne regionen har mange godt trente F-16 piloter, sier Graham.

For få piloter

Norske piloter utdanner i dag ukrainske F-16 piloter i Danmark.

Ifølge Flying Magazine vil Ukraina i løpet av året ha 20 egne ukrainske piloter, men de kommer til å ha dobbelt så mange fly.

– Jeg nevnte dette for Zelenskyj. Vil du være villig til å ansette F-16 piloter fra denne delen av verden dersom de er villige til å hjelpe ditt luftforsvar? Han sa ja, så vi får se hva han gjør, sier Graham.

I USA er det debatt om hvor lenge den militære støtten til Ukraina kan vare. Selv om mange i det republikanske partiet vil kutte støtten, mener Graham det er viktig å fortsette. Foto: Terje Pedersen / NTB

Senatoren forteller at det er nedadgående støtte i USA for krigen i Ukraina.

– Mitt mål er å minne det amerikanske folket om at dersom du ikke stanser Putin nå, så vil du møte ham igjen seinere. Norge forstår dette, sier Graham.

Han understreker betydningen av at Ukraina vinner krigen.

– Vi har to konflikter som må ende godt. Om vi avslutter krigen i Ukraina og det framstår som at Putin fikk det som han ville ved å bruke makt, så er Taiwan neste. Kina følger med.

– Ikke enkelt

Men Norge har ingen planer om å følge opp Grahams forslag om å sende norske piloter.

– Forsvaret kommer ikke til å sende pensjonerte F-16 flygere til Ukraina. Det skriver talsperson i Forsvaret, Endre Nedberg, til NRK.

Han svarer ikke på om pensjonerte F-16 flygere har forpliktelser overfor Forsvarsdepartementets regelverk etter at de har pensjonert seg, eller om de er fristilt til å verve seg for ukrainske styrker på egne vegne.

– Å fly F-16 er ferskvarekunnskap. Det er noe du må trene på hele tiden, sier pensjonert generalløytnant Arne Bård Dalhaug, til NRK.

Han legger til at de fleste norske F-16-flygere går over til andre stillinger som regel i 40-årene.

– Derfor er det ganske vanskelig å se for seg at det finnes noe særlig antall flyvere som har en trening som gjør at de kan dra av gårde og fly F-16-fly helt uten videre.

Det norsk luftpersonell derimot kunne bidratt med er ledelse av luftoperasjoner, mener han.

– På den siden som har å gjøre med kommandokontroll, ledelse og operasjonsledelse vil jeg si at vi har mange som er kompetente, som kanskje pensjonerte seg for ikke så lenge siden, sier Dalhaug.

Kan gi språkproblemer

Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen forstår at noen kan tenke at det er en god ide å bruke norske pensjonerte flygere, men peker på at det er flere hindringer.

– Det kan være problemfylt å få nordmenn til å fungere i det ukrainske forsvaret, ettersom kommunikasjonen går på ukrainsk og ikke engelsk. De har også en annen tilnærming enn vårt forsvar, og man må være godt samkjørt for å kunne utføre operasjoner sammen.

Luftforsvaret sluttet å bruke F16-flyene i januar 2022 i forbindelse med at de tok i bruk nye F35-fly. Dette kan også gjøre det vanskelig å bruke norske piloter, skier Haga.

– En F16 flyger går også fort ut på dato, for det er et krav om at man skal ha et visst antall timer for å være operativ.